Ve škole byl šikanován, tak se dal na bojové sporty. Teď Adesanya znovu obhájil pás šampiona UFC

Abú Zabí Momentálně patří mezi nejlepší MMA zápasníky současnosti a v noci ze soboty na neděli vyhrál svůj 20. profesionální zápas. Zatím ani jednou neokusil porážku a právem vybojoval pás šampiona UFC. Jenže Israel Adesanya nebyl vždycky takovým tvrďákem.

Před 31 lety se Adesanya narodil v nigerijském městě Lagos, na africkém kontinentu však žil pouze do svých deseti let. Tehdy se jeho rodina rozhodla přestěhovat na Nový Zéland, kde si slibovala lepší vzdělání nejen pro Israela, ale také pro jeho další čtyři sourozence.



Mladý Israel nebyl v mládí žádným drsným hochem, bojové sporty mu nic neříkaly a mezi jeho největší zálibu patřilo japonské anime. Jenže na střední škole se stal obětí šikany. Muka strávené na škole ho však zocelily, rozhodl se naučit bránit a dal se na bojové sporty. Do dnes to považuje za svou největší motivaci k dřině.

Ty, kteří ho šikanovali, si prý nechává mezi přáteli na Facebooku. “Teď už mě vnímají. Některé z nich si tam nechávám, aby viděli jak teď zářím. Ve své hlavě se na ně pořád dívám.” Teď už si na vytáhlého zápasníka s neskutečně tvrdými ranami asi nikdo netroufne.



Pěsti a sláva nejsou to jediné, co by mu teď mohli závidět. Za tři roky v UFC si totiž vydělal slušné peníze. Jen za poslední tři zápasy, včetně toho včerejšího, si přišel na více než 1,5 milionu liber.

Své bohatství zvěčnil hlavně ve svém voze. Jezdí totiž v oranžovém McLarenu 720s Spider z loňského roku, který má cenu přibližně půl milionu liber. A rozhodně to není jeho jediná luxusní věc, která stála spousty peněz.

Adesanya v rámci UFC 253, které se konalo v Abú Zabí, porazil Paula Costu ve druhém kole technickým knockoutem. Připsal si tím svou dvacátou výhru v řadě, Costovi uštědřil jeho vůbec první porážku.

Navíc mu s přehledem vrátil urážky z doby před zápasem. Costa jako držitel černého pásu BJJ si totiž nigerijského zápasníka dobíral a na předzápasové vážení mu přinesl bílý pásek. Když ho Adesanya v zápase poslal k zemi, vzkázal mu: “Kolem pasu si vážu svýho pt*ka, to je můj černý pásek, ty zku*vysynu.” A nezapomněl přidat ani oslavné tanečky, kterým je v bojovém světě známý.