Věděl jsem, že v Mercedesu budeme vyhrávat tituly. Pořád se cítím fyzicky skvěle, říká Hamilton

Portimau Lewis Hamilton věděl, že po příchodu do Mercedesu se mu podaří získat mistrovské tituly. Po dnešním vítězstvím ve Velké ceně Portugalska ale šestinásobný mistr světa přiznal, že ho nikdy nenapadlo, že by mohl překonat rekord slavného Michaela Schumachera v počtu vítězství.

Pětatřicetiletý Hamilton v Portimau o propastných 26 sekund porazil týmového kolegu Valtteriho Bottase a připsal si 92. vítězství v kariéře. O jednu výhru překonal Schumachera a na dosah má i vyrovnání rekordu bývalé hvězdy Ferrari v počtu titulů.

První Velkou cenu Hamilton vyhrál v roce 2007 v Kanadě v barvách McLarenu, se kterým o rok později získal i první titul mistra světa. V roce 2013 zamířil do Mercedesu, s nímž šampionát ovládl v letech 2014, 2015 a 2017 až 2019. „Věděl jsem, že v Mercedesu budeme vyhrávat tituly. Ale nenapadlo by mě, že jich bude tolik,“ řekl Hamilton.

„A jestli mě napadlo, že vyhraju tolik závodů? Samozřejmě, že ne. Tohle je fantastické období a skvělé je, že ne jen pro mě,“ přidal Hamilton, který je přesvědčený, že příval úspěchů zdaleka nekončí. „Vzhledem k tomu, jak si v týmu rozumíme... Tak si myslím, že toho můžeme ještě hodně dokázat,“ uvedl.



„Je mi pětatřicet, pořád se cítím fyzicky skvěle, ale samozřejmě myslím i na to, kdy se to zlomí na opačnou stranu a výkony se začnou zhoršovat. Ale jak jsme dneska viděli, tak to zatím nepřišlo,“ prohlásil Hamilton, před kterým smekl i Max Verstappen z Red Bullu.

„Lewis mi říkal, že se snaží nastavit mi laťku co nejvýš, abych se musel hodně snažit, kdybych ho měl překonat,“ uvedl třiadvacetiletý pilot, který je odborníky považován za Hamiltonova nástupce. Verstappen dosud ve formuli 1 vyhrál devět závodů a v Portugalsku skončil třetí.

„Je to prostě neuvěřitelné. Na kontě má 92 vítězství a nemyslím, že se to jen tak zastaví. Myslím, že to natáhne daleko za stovku a přinutí mě jezdit do čtyřiceti. Je to dobrá motivace,“ přidal Verstappen, kterému v průběžném pořadí mistrovství světa patří třetí místo se ztrátou 94 bodů na Hamiltona.