Verstappen vyhrál osmý závod z deseti, Red Bull vyrovnal dávný rekord McLarenu

Pětadvacetiletý Verstappen si pro další prvenství dojel z pole position. Za sebou nechal i oba domácí Brity: druhý skončil Lando Norris v mclarenu před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, jenž vyrazil z roštu ze sedmé pozice.

V čele šampionátu má Verstappen po Grand Prix Británie náskok už 99 bodů na týmového kolegu Sergia Péreze. Ten v Británii dojel šestý.

„Jedenáct v řadě, to je vážně bláznivé,“ řekl Verstappen v týmovém rádiu. Před 35 lety drželi takto dlouhou sérii McLarenu legendární jezdci Ayrton Senna a Alain Prost. Celkově nizozemský šampion vybojoval pro sebe 43. vítězství. Nebylo to v Británii stylem start-cíl, protože v úvodu se před něj natlačil Norris, ale od pátého kola už poli vévodil.

„Udělal jsem, co jsem mohl. Bojoval jsem s Maxem tak dlouho, jak to jen šlo,“ řekl Norris, jenž v cíli ztratil na současného nejlepšího pilota necelé čtyři sekundy. Od 33. do 38. kola přitom vodil pole safety car, poté co se Kevinu Magnussenovi začalo z jeho haasu kouřit. Norris si cenil i toho, že za sebou udržel sedminásobného šampiona Hamiltona. „Byl to úžasný souboj,“ dodal.

Za Norrisem a dvojicí Britů si dojel pro životní čtvrté místo Australan Oscar Piastri s mclarenem, Péreze ještě porazil George Russell. Mexický pilot nicméně bezpečně drží druhou příčku v průběžném pořadí.

MS bude pokračovat za dva týdny v Maďarsku. A skončí 26. listopadu dvaadvacátou Grand Prix v Abú Zabí.