Velká gesta i skvělé výkony. Ósakaová po vítězství na US Open sklízí pochvaly od sportovních osobností

V sobotu Ósakaová svou pozici v branži ještě zvýraznila, když na US Open pozoruhodně otočila finálový mač proti Bělorusce Azarenkové ze stavu 1:6, 0:2 na 1:6, 6:3, 6:3.

Během tří let ukořistila tři grandslamové trofeje a ve svých dvaadvaceti naznačila, že by právě ona mohla z vyrovnané špičky WTA Tour vyrazit do trháku.

Hlasitě podporuje hnutí Black Lives Matter, letí na ni reklamní partneři, přibývají jí příznivci na sociálních sítích, na kurtech si počíná dravě a buduje si pověst šampionky.



Startovala na 17 turnajích „Velké čtyřky“. Čtrnáctkrát se neprotloukla přes čtvrté kolo. Ve třech zbylých případech dokráčela až k titulu. V závěrech nejsledovanějších akcí je neporazitelná. Ve finále zdolala tři obávané sokyně.

Na US Open 2018 přemohla za bučení domácího obecenstva soptící Serenu Williamsovou.

Na Australian Open 2019 utekla do šatny se slzami na krajíčku, když Petra Kvitová srovnala na 1:1. Jenže po návratu už opět působila klidně a kurážně si přivlastnila třetí sadu.

Na US Open 2020 zvládla všechny zvláštnosti newyorské bubliny. Jmény na rouškách, s nimiž nastupovala na dvorce, připomínala černošské oběti policejního násilí v Americe. A nakonec zastavila báječné tažení Viktorie Azarenkové.



„Společenská spravedlnost a sport jdou dohromady - a vskutku parádně,“ napsala na Twitter legendární Martina Navrátilová.

