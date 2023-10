Trilogie a dražší lístky? Vémola už ví: Kincl mě neodmítne, sežrali by ho

Červen 2018. Vémola vítězí nad Kinclem na body po třech kolech a stává se šampionem dnes již zaniklé soutěže XFN.

Květen 2023. Kincl porážku oplácí a po pěti kolech obhajuje titul v Oktagonu. Ze zápasu si lidi zapamatují Vémolův pomlácený obličej a zavřené oči.

A s velkou pravděpodobností se na konci roku v pražské O2 areně dočkají závěrečného rozřešení. Trilogie se zdá být na spadnutí.

Byť poslední slovo zřejmě zůstává na Kinclovi jako šampionovi, přičemž on řekl, že za takový zápas by chtěl dostat výrazně přidáno, další strany celkem jasně naznačují, že k tomu dojde.

Že Kincla v prosinci nevyzve divoký Slovák Vlasto Čepo, ale znovu Vémola.

„Blížíme se k závěru, který možná vystřelí i cenu lístků vzhledem k tomu, co si všichni myslí, že by měli dostat,“ řekl promotér Ondřej Novotný ve svém vysílání Letem světem. Oficiálně jasno by prý mělo být v nejbližších dnech.

„Pravděpodobně mě čeká shazování do 84,“ tvrdí Vémola. „Já už to v podstatě v hlavě vím. Co jiného by Kincl dělal? On je v pozici, kdy nedokáže říct ne. Fanoušci by ho sežrali, že si vybral jednodušší cestu. Je to jen otázka času, kdy se to potvrdí.“

Pro Kincla je ve hře hodně. Jako šampion by mohl ukázat na Čepa, 185. bojovníka světa ve střední váze podle žebříčku FightMatrix (Kincl je 47. a Vémola 53.). Čepo by byl papírově slabší soupeř s přijatelnějším stylem. Sice má tvrdý úder a většinu zápasů vyhrává na knokaut, ale o to častěji zapomíná na obranu a na zemi by měl teoreticky také zaostávat.

Měření sil s Vémolou zase určuje odkaz, s jakým se na oba dva bude vzpomínat. Jde o pověst a mnohem větší výplatu. „Vím, že si Karel za naši odvetu řekl raketu a dostal ji. To by bylo velké slovo do pranice,“ nadhodil Kincl před pár dny.

Hlavně by ho ale ohledně trilogie motivovalo předvést lepší výkon. Přece jen květnový duel se celý odehrál bez většího dramatu u pletiva, kde Vémola bez úderů tlačil, zatímco mu Kincl malými kladívky 25 minut bušil do obličeje.

„Můžu dát ruku do ohně, že neuvidíte to, co se stalo na jaře. Tohle by byla motivace, vypustit šelmu z vodítka a ideálně zápas ukončit před limitem,“ dodal Kincl.

Vémola si po jarní prohře spravil chuť nejdřív s žebříčkově velice nízko postaveným Argentincem Alsinou a naposledy před týdnem knokautem Pavola Langera po sedmi sekundách v bitvě o pás polotěžké váhy do 93 kilogramů.

Právě v Bratislavě překvapil výzvou k uspořádání trilogie. Zatímco příští léto by se měla odehrát odveta s Attilou Véghem na fotbalovém stadionu, v prosinci by chtěl napravit jedno z mála zaváhání posledních let.

„On sám ví, že to bude buď teď, nebo nikdy. Můj odchod do důchodu se blíží a do O2 areny nikdo nevymyslí větší zápas. Může to být jedině teď v prosinci,“ řekl Vémola v sobotu.

A to by teoreticky mohl být problém, protože Vémola tlačí Kincla k zápasu, který by byl už za jedenáct týdnů. To není ideální doba na přípravu na klíčový zápas kariéry. A Kincl je znám svou podrobnou a důslednou taktickou přípravou.

Ostatně na jaře Vémolu zaskočil právě tím, jak dokonale se připravil na jeho nejsilnější zbraně a zvládal odolávat všem pokusům o strhy k zemi.

Vémola přesto nepochybuje, že k zápasu dojde: „Po jeho vyjádření, že by to vzal a nechal si zaplatit, to je první indicie. A Ondra (Novotný) s Palem (Nerudou) jsou skvělí promotéři. Dokážou si spočítat, kolik lidí přijde. Co si řekne, to mu dají.“