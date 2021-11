Verstappen válí i v esportu. Je na jiné úrovni, říká Čech, který ho prověří

Podstata nezávodí dlouho, volant si pořídil teprve před dvěma lety, takřka okamžitě ale poznal, že mu to jde lépe než ostatním. „Lidé mi říkali, že ve mně vidí talent, ale asi se nečekalo, že mi to půjde tak dobře. Ani já sám jsem nečekal, že bych mohl mít takové výsledky i ve světové konkurenci,“ říká skromně.



Dnes se může pyšnit suverénním vítězstvím na mistrovství republiky v Mercedes-Benz Virtual GP a daří se mi u na mezinárodní úrovni. „Pracoval jsem se zahraničními jezdci, kteří mi hodně pomohli. Samozřejmě si člověk musí tréninky s nimi zaplatit,“ prozrazuje jeden z dílů svého úspěchu.



Sedmadvacetiletý jezdec se živí jako armádní IT specialista, kde pracuje ve čtyřiadvacetihodinových směnách. Virtuální závody tak může pilovat jen ve volné dny, přesto se dokázal probojovat mezi ty nejlepší na světě. „Začali jsme společně s Martinem Sirotkem jezdit 24H Series, ve kterém jezdí jeden z nejlepších týmů na světě Max Verstappen a Lando Norris. Proti jezdcům formule 1 bychom se měli postavit na konci února,“ těší se.



Příprava na virtuální závod se od toho reálného zas tolik neliší. „Před závody si procházíme video, načteme brzdné body, nastudujeme trať s tím, jak projíždět zatáčky. Postupně potom na trati přidáváme, abychom se dostali do nejvyšší rychlosti,“ vyjmenovává. Uznává ovšem, že ty reálné závody jsou přeci jen mnohem náročnější. „Nám samozřejmě chybí přetížení. Z pohledu psychické náročnosti se to ale dá srovnat s realitou.“



V únoru své síly poměří i se špičkou formule 1. Utká se totiž s Maxem Verstappenem z Red Bullu, který má nakročeno k tomu, aby v F1 sesadil Lewise Hamiltona z trůnu. „Max je opravdu někde jinde. Nejen ve formuli 1, ale i v eRacingu, který má pouze jako doplňkovou aktivitu a stejně drží konkurenci,“ smeká.



Zkušenosti s dalšími závodníky reálných formulí 1 už ale má. „Jezdil jsem proti Fernandu Alonsovi nebo Rubensi Barichellovi. Jenže oni jsou spíše hobby jezdci, kteří si jezdí ve volných chvílích pro radost, takže se vůbec nechci chlubit, že jsem je porazil. Pro ně je to už opravdu jen zábava. Verstappen a Norris jsou na jiné úrovni, uvidíme, jak se nám proti nim bude dařit,“ těší se.



Právě pandemie covidu-19 přispěla k tomu, že se řada jezdců pustila do esportů a přitáhla k nim i fanoušky klasických závodů. „Proti Counter Striku byl eRacing opomíjený, ale pandemie mu paradoxně hodně pomohla. Celá scéna se zpopularizovala a přibylo hodně jezdců. S tím začaly růst odměny za vítězství v závodech i platy pro jezdce. Ti nejlepší se tím živit mohou, já sám se tím mohu díky týmu Entropiq a dalším partnerům věnovat na profesionálnější úrovni.“



Rád by si jednou vyzkoušel zazávodit i v reálném voze. „Chtěl bych zjistit, jestli na to mám i v reálu. Alespoň v tréninku. Je ale potřeba si uvědomit, že když nabouráte na počítači, nic se neděje. To v reálu určitě neplatí. Jde o zdraví i peníze, protože závodní auto levné není,“ uvědomuje si.