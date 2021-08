Sportovní reinkarnace. Stříbrný veslař z Tokia usedne na kolo, stane se Štybarovým parťákem

„Znamená to pro mě hrozně moc. Vždycky jsem chtěl přejít ke kolům, ale s veslováním to nejde. Teď po olympijských hrách, kde se mi zadařilo, se na to můžu plně zaměřit,“ uvedl Osborne.

Své možnosti na kole naznačil loni v prosinci, kdy na platformě Zwift ovládl premiérové mistrovství světa ve virtuální cyklistice. Dvakrát startoval i na německém šampionátu v silniční cyklistice - v časovce skončil v roce 2018 osmý a předloni šestý.

V Tokiu skončil s Jonathanem Rommelmannem druhý v závodu dvojskifů lehkých vah, v němž obsadili čtvrté místo čeští veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. Z roku 2018 má sedmadvacetiletý Němec titul mistra světa na skifu lehkých vah.