VIDEO: ‚Český samuraj‘ Procházka v hlavním zápase UFC předvedl brutální knockout ve druhém kole

PRAHA Český „Samuraj“ Jiří Procházka slaví druhé vítězství ve slavné UFC. A navíc mu impozantní triumf nad Američanem Dominickem Reyesem kromě dalších obdivovatelů zajistil dle slov prezidenta ligy Dana Whita pozici vyzývatele Poláka Jana Blachowicze. Pokud ten se v září vypořádá s Brazilcem Gloverem Teixeirou.

Celý svět MMA mu momentálně leží u nohou. Bez přehánění. Na Twitteru se osmadvacetiletému junákovi z Hostěradic poklonili mimo jiné Kamaru Usman nebo Derrick Lewis, na zápas s ním se už pomalu začíná chystat i šampion polotěžké váhy UFC Jan Blachowicz: „Já vs. ty v Těšíně. Princ vs. Samuraj. Sword vs. Katana.“

A jen tak mimochodem, UFC jej ocenilo hned dvěma bonusy 50 tisíc - jedním za výkon večera, druhým za K.O. večera...

Jan Blachowicz @JanBlachowicz Hey @jiri_bjp. Me vs you in Cieszyn Prince vs Samurai Sword vs Katana #LegendaryPolishPower oblíbit odpovědět

Ostatně po právu. Ano, nejdříve ho čeká v září tvrdý Brazilec Glover Teixeira. Pokud se s ním popasuje, další na řadě je Procházka. Tak zní „slovo svaté“ prezidenta Dana Whita vyřčené krátce poté, co se Dominick Reyes bezvládně skácel k podlaze oktagonu v UFC Apex.



Tam ho poslala řada úderů soupeře a závěrečný loket z otočky, teprve třetí podobné ukončení v historii UFC.



Přitom pár desítek vteřin předtím měl dvojnásobný neúspěšný titulový vyzývatel navrch. Přestože byl bit, vyšel mu jeden tvrdý kontr, kterým nejen zastavil tlak českého „Samuraje“, ale navíc ho dokázal dostat do problémů. Procházka se pokusil vzít duel na zem, jenže si naběhl do gilotiny.

Derrick Lewis @Thebeast_ufc Damn good luck to you guys at 205 Prochazka sheesh @ufc oblíbit odpovědět

Ze všeho se dokázal dostat. A následně Reyese dorazit. „Jen proudím,“ usmíval se v pozápasovém rozhovoru. „Snažím se dělit o krásu bojového umění, které miluji,“ dodal s úsměvem. Není třeba pochybovat o tom, že pokud bude pokračovat v UFC v podobném stylu, tak se mu to bude dařit opravdu nadmíru.



Během necelých dvou kolech druhého vystoupení ve slavné lize se stal okamžitě miláčkem davů. Ještě větším než loni v červenci po debutovém triumfu nad Volkanem Oezdemirem. Přesto…

„Titulová výzva? Ok, díky, ale… těžko o ní mohu nyní regulérně uvažovat po několika skvělých protiakcích Dominicka. Upřímně po pár jeho úderech se mi špatně nyní přemýšlí. Pořád se učím,“ šokoval moderátora a bývalého zápasníka Paula Feldera při pozápasovém rozhovoru. A nejspíše nejen jeho.



Bude i zajímavé, jakým způsobem se posune Procházka v ratingu nejen UFC (před duelem byl číslem 5), ale také u ESPN, kde figuroval na pozici číslo 10. A jak na boom kolem jeho osoby bude reagovat jistý Aleksandar Rakič, toho času dvojka polotěžké váhy UFC a muž, který má také titulové ambice. Nebo měl?

Zápas Reyes - Procházka se měl původně uskutečnit již na konci února, kvůli nespecifikovanému zranění Američana byl ale odložen.



„Dva měsíce navíc jsem využil. Příprava byla dlouhá, měl jsem různé naraženiny a tělo potřebovalo více zregenerovat. V únoru, kdy se Dominick zranil, jsem to pojal více regeneračně a musím říct, že to mělo jen pozitivní účinky,“ řekl Procházka. Do USA odletěl s dostatečným předstihem již v polovině dubna, aby se aklimatizoval a připravil na zápas, který je důležitý pro jeho další kariéru.