VIDEO: Dojatý Nadal na US Open. Radost z devatenáctého grandslamu vystřídaly potoky slz

NEW YORK Zprvu to vypadalo na jednoduché finále, další z mnoha v Nadalově velkolepé kariéře. Jenže po úvodních dvou setech, které byly jednoznačně ve Španělově režii, začala show. Po téměř pětihodinové bitvě nakonec Nadal rozjetého Medveděva udolal a získal tak 19. grandslam v kariéře. K dorovnání legendárního Rogera Federera mu tak zbývá jeden jediný, což Rafu dojalo k slzám.

„Hraju tenis, protože tenis miluju,“ pronesl Nadal po nedělním vyčerpávajícím newyorském finále, v kterém po skoro pěti hodinách porazil Rusa Daniila Medveděva v pěti setech. „Nemůžu myslet jen na grandslamové tituly, tenis je víc. Musím myslet na jiné věci. Hraju, abych byl šťastný, a po tomhle vítězství jsem nadmíru šťastný.“

„Rád bych měl o jeden (grandslam) víc, ale nemyslím, že bych díky tomu byl v životě šťastnější. Radost mi přináší osobní uspokojení, když odvedu svoji nejlepší práci. V tom případě jsem velice klidný a potěšený sám se sebou,“ řekl Nadal.

Třiatřicetiletý Nadal má největší šanci dotáhnout Federera příští rok na antukovém Roland Garros. Pařížský turnaj je jeho doménou, vyhrál ho už dvanáctkrát. „Budu ale spát vždycky klidně, i když to nedokážu,“ řekl Nadal. „Nemůžete pořád koukat kolem sebe, jestli má někdo víc nebo míň, protože budete frustrovaný,“ dodal.

Levou rukou hrající Nadal získal čtvrtý titul na US Open, jeden má z Australian Open a dva z londýnské trávy. „Dokázal jsem mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit. O něčem takovém jsem dokonce ani nesnil,“ řekl Nadal.

Pátý nasazený Medveděv bojoval o grandslamový titul poprvé a s Nadalem odehrál vyrovnanou a nádhernou partii. Nadal zvládl lépe koncovky prvního a druhého setu a měl brejk ve třetím. Rus vypadal, že mu dochází dech, ale málem se stal prvním vítězem US Open od roku 1949, který zvítězil, i když prohrával 0:2 na sety.

„Ze všeho nejdříve bych chtěl Rafovi pogratulovat k devatenáctému grandslamu. Je to něco neskutečného, úplně šíleného. Chci pogratulovat nejen jemu, ale jeho celému týmu. Odvádějí neskutečnou práci,“ řekl Medveděv na adresu svého finálového protivníka.



„Díval jsem se na obrazovku, kde ukazovali Rafův první, druhý až devatenáctý triumf. Tak jsem si říkal, co byste ukazovali, kdybych vyhrál já,“ vtipně konstatoval ruský tenista.



„Upřímně řečeno, vůbec nevím, co se stalo. Prohrát ve třech setech by byla škoda. První finále, no, co se dá dělat. Snažil jsem se bojovat, ale nešlo to. Říkal jsem si, že musím zabojovat o každý fiftýn a uvidím, jak to půjde dál. No a ono to chvilku šlo,“ řekl po finálovém klání třiadvacetiletý Rus.



„Na dnešek nikdy nezapomenu, hrál jsem na největším kurtu v tenisovém světě. Ve třetím setu jsem už přemýšlel nad tím, co vám budu říkat. Vy jste mě tlačili dál, protože jste chtěli vidět delší zápas. Díky vám jsem bojoval jako lev,“ sklonil Medveděv poklonu americkému hledišti.

Nadal ale v rozhodující sadě odskočil do vedení 5:2. Přišel ještě o podání a při servisu Medveděva nevyužil dva mečboly. Za stavu 5:4 odvrátil brejkbol a poté si připravil třetí mečbol skvělým zkrácením za síť. Zápas ukončil dlouhý return Rusa a Nadal si jako vždy po zisku grandslamového titulu lehl na záda.

Obecenstvo stálo na straně Španěla a často skandovalo jeho přezdívku „Rafa! Rafa!“. Nadal při čekání na trofej na lavičce neudržel slzy dojetí, když pořadatelé spustili na obří obrazovku sestřih připomínající jeho předchozí triumfy a fanoušci opět skandovali jeho jméno.

„Bylo to úžasné finále. Daniilovi je teprve třiadvacet a to, jak dokázal bojovat a změnit rytmus zápasu, bylo neuvěřitelné. Ještě bude mít spoustu příležitostí tady vyhrát,“ ocenil Nadal soupeře. „Poslední tři hodiny zápasu byly hrozně intenzivní, těžké psychicky i fyzicky. Diváci byli jako vždycky úžasní a to všechno z toho udělalo něco supermimořádného,“ dodal.



Za titul vydělal 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun) a v žebříčku zůstane druhý za Srbem Novakem Djokovičem. Medveděv bude poprvé čtvrtý.