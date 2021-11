‚Na to, že je cigoš, frajer.‘ Grznár zdolal Oláha, rasistickými slovy se připravil o respekt

„Chtěl bych, aby vydržel do druhého kola,“ přál si před duelem třicetiletý Oláh, který během deseti let života v Anglii odboxoval na amatérské úrovni jedenáct oficiálních duelů s bilancí 8 výher a 3 porážek. Přání se mu splnilo. Jenže paradoxně to byl ve druhé minutě o šest let starší Grznár, kdo zápas dokázal ukončit.

„Nečekal jsem to. Překvapil mě. A mně došlo, jakmile se dostal na mě, tak jsem ho nedokázal přetočit. A přitom v tréninku to s nejlepšími zápasníky u nás dokážu. To hubnutí mi nakonec sebralo více síly, než jsem čekal. Bohužel to nevyšlo. Holt adrenalin, a to vše mě dostalo,“ usmíval se v zákulisí po duelu Oláh, který musel pro duel shodit během pěti týdnů dvacet kilogramů.

To byla podmínka jeho soupeře, který při výšce 169 centimetrů nakonec navážil 97 kilogramů. Oláh se o půl kilogramu vešel do smluvně stanoveného limitu 100 kilo.



Grznár v inkriminovaném videopříspěvku z roku 2017: „Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to.“

Povídání s Oláhem vznikalo krátce poté, co se oba muži potkali v zákulisí. A zatímco mezi oběma bojovníky, kteří si za svůj výkon respekt fanoušků dle ovací i reakcí na sociálních sítích po zásluze vysloužili, proběhlo setkání naprosto bez problémů, Oláhovům kamarádům se příliš nelíbila slova Grznára hned po duelu v kleci před televizními kamerami.

„V životě ne… Ne, kecám ty vole, pobiju vás tady všechny,“ reagoval nejdříve na otázku moderátora Jakuba Kotka, zda jej fanoušci ještě v kleci uvidí. Následně měl zhodnotit zápas a výkon soupeře: „Bylo to výborné, má sílu. I když je to cigoš, tak je to frajer, ku…“

A byl oheň na střeše. Šestatřicetiletý kulturista se opakovaně chlubí tím, že je rasista, který nemá rád romskou komunitu, ostatně kvůli svým výrokům už měl problémy s policií. Mimo jiné v červnu 2017 natočil video, ve kterém schvaloval vraždu romského řidiče dodávky na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražděním místních Romů.

Právě toto mu kamarád Oláha připomněl. „To slovo cigoš bylo zbytečné…“ začala jejich konverzace.



„Kámo, já jsem to tak nemyslel, to byla prdel,“ reagoval po svém Grznár.

„To nebyla úplně tak prdel, zvláště u tebe, když jsi spojovaný s rasismem jako sviň,“ zněla odpověď.

„Já jsem to tak nemyslel, kámo,“ obrátil se kontroverzní zápasník na svého soupeře: Já vím, já to vím.“

Jeho kamarád ale tak shovívavý nebyl. „Upřímně? Kdybys to neřekl, tak bych ti dal i respekt. Nemám tě rád, ale dal bych ti respekt. Ale takhle? Ne,“ dodal s tím, že následně odmítl Grznárovi podat ruku a když odešel, ještě dodal: „Může být rád, že jsem mu za to nevrazil. Urazil mě. Nás. Kde to jsme. Rasismus fakt není žádná prdel, nemůže něco říkat a pak to schovávat za srandu.“



„Já to neřeším, on už je holt takový. Více mluví, než přemýšlí…,“ reagoval na slovní přestřelku za přítomnosti své manželky Oláh, který svá slova poté zopakoval ještě ve videu na svém Instagramu.

Na partnerku poté padla řeč na závěr celého povídání. A to ve chvíli, kdy se zamýšlel nad tím, zda se ještě někdy v kleci objeví.

„Já nevím, fakt nevím. Dva měsíce jsem byl na ženu hnusný, musím jí to teď vynahradit. Podívej se, jak je krásná (ukazuje na manželku, která se usmívá a říká, že zápasila celou dobu s ním). Fakt uvidíme, jsem zápasník, barber, zpěvák, ale především manžel a otec. Chci se teď věnovat rodině,“ dodal.