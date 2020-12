VIDEO: Harden měl před startem NBA porušit koronavirová pravidla, navštívil striptýzový klub a hrozí mu stopka

Video zveřejnil web Black Sports Online, záběry byly údajně natočeny tento týden na vánoční party v klubu v Houstonu. Vedení soutěže i kluby se nyní snaží ověřit, že opravdu jde o aktuální nahrávku.

Podle koronavirových pravidel NBA mají hráči zakázáno navštěvovat bary, noční kluby či společenské místnosti v hotelech. Nesmějí se ani účastnit shromáždění, na nichž je více než 15 lidí.

Jednatřicetiletý Harden se v posledních týdnech poté, co dal najevo přání odejít, postaral o pozdvižení už poněkolikáté. Na tréninkový kemp před sezonou nastoupil s týdenním zpožděním a odehrál jen dva ze čtyř přípravných zápasů. Portál The Athletic v úterý informoval o tom, že se Harden na tréninku několikrát pohádal se spoluhráči, po jednom z kolegů dokonce mrštil míč.



The video of James Harden at the strip club



