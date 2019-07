VIDEO: Horskou etapu Tour předčasně ukončila bouřka s krupobitím, na silnici se sesunula půda. Do vedení jde Bernal

Alaphilippe jel ve žlutém trikotu 14 etap, ale dnes na Bernalův nástup nestačil a o náskok přišel. O šanci smazat ztrátu v následujícím sjezdu jej připravil verdikt organizátorů, kteří s ohledem na bezpečnost jezdců etapu ukončili. Jejím vítězem byl vyhlášen Bernal, jenž dojel jako první na Col de l’Iseran ve výšce 2770 metrů.

Do plánovaného cíle v Tignes už cyklisté nedorazili, neboť trať byla kvůli nánosům krup, vody a štěrku nesjízdná. Zpráva o ukončení závodu po 89 kilometrech zastihla čelo ve Val d’Isére, jako konečný výsledek se počítají časy z Col de l’Iseran. Díky tomu se Col de l’Iseran zapíše jako nejvýše položený cíl v historii Tour.



Video images of the landslide. This is the only right decision to make by the jury of @letour #TDF #TDF2019 (@trondiversen) pic.twitter.com/BrVwfAxdXh