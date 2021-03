VIDEO: Klaebo se z titulu radoval jen pár minut, za souboj s Bolšunovem byl diskvalifikován

Oberstdorf Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo byl po vítězství v běhu na 50 km klasicky s hromadným startem na mistrovství světa v Oberstdorfu diskvalifikován. Jury ho potrestala za souboj s Alexandrem Bolšunovem v cílové rovince, při kterém ruský závodník zlomil hůlku a nakonec doběhl třetí.

Titul v závěrečném závodu šampionátu získal jiný Nor Emil Iversen. Bolšunov se posunul na druhé místo a bronzová medaile připadla dalšímu norskému běžci Simenu Hegstadu Krügerovi. Norská výprava podala proti diskvalifikaci protest, který byl ale zamítnut.

Nejlepší z českých lyžařů Michal Novák obsadil 24. místo. Na vítěze ztratil přes čtyři minuty. „V prvních okruzích to možná vypadalo, že se moc nejede, ale přitom to byl velký stres. Bojovalo se o pozice a zároveň bylo potřeba dávat pozor, aby člověk nic nezlomil. Když se pak rozjelo to šílené tempo, bylo to pro mě zvláštní, protože pocitově jsem se cítil dobře, ale stejně jsem nemohl zrychlit,“ uvedl český běžec v tiskové zprávě lyžařského svazu. „Výsledek je takový solidní průměr, ale zároveň vím, že mám na víc. Nejsem zklamaný, ale ani nadšený,“ dodal.

Klaebo s Bolšunovem si zopakovali závěrečný souboj ze štafety. Tentokrát nechal norský lyžař útok až do cílové rovinky. Na jejím začátku se snažil z pravé strany najet vedle ruského reprezentanta, který ho nechtěl pustit, a srazili se lyžemi. Oba zavrávorali, Bolšunov si píchl hůlku mezi lyže a zlomil ji. V cílové rovince pak lídr Světového poháru jen bezmocně sledoval, jak mu uniká nejen Klaebo, ale i Iversen. V cíli se rozbrečel, norský rival ho přišel utěšit, ale marně.

„Jdu domů, ať si dělají, co chtějí. Nemám slov. Nevím, co mi Klaebo říkal. Na vyhlášení nejdu, je to nefér,“ řekl Bolšunov ruské televizní stanici Match TV ještě před rozhodnutím jury. Z Oberstdorfu si čtyřiadvacetiletý Rus odvezl čtyři medaile - zlato ze skiatlonu, stříbro z padesátky a štafety a bronz ze sprintu dvojic.

Stejně starý Klaebo zopakoval zisk tří titulů z Oberstdorfu. Diskvalifikace ho připravila o možnost stát se teprve druhým lyžařem, který na jednom světovém šampionátu vyhrál sprint i maraton. V roce 2015 to dokázal Nor Petter Northug rovněž v závodech klasickou technikou.

Klaebo v Oberstdorfu triumfoval kromě individuální sprintu také ve sprintu dvojic a ve štafetě. Ve sbírce má trojnásobný olympijský vítěz z Pchjongčchangu šest světových titulů a bronz.

Devětadvacetiletý Iversen získal druhé zlato v Oberstdorfu a celkově čtvrtý titul v kariéře.

Norové posbírali na šampionátu 31 medailí, čímž překonali o šest cenných kovů vlastní rekord z roku 2019 ze Seefeldu. S 13 tituly své maximum z předloňského MS vyrovnali.