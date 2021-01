VIDEO: Ledecká spadla při sjezdu v Crans Montaně do sítě, do cíle přijela se zakrvaveným obličejem

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko): Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:27,75, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,27, 3. Curtoniová -0,60, 4. Pirovanová (obě It.) -0,82, 5. Johnsonová (USA) -0,89, 6. J. Suterová (Švýc.) -0,91, 7. Vlhová (SR) -1,05, 8. C. Suterová (Švýc.) -1,10, 9. Brignoneová (It.) -1,26, 10. Gisinová (Švýc.) -1,32, ...Ledecká (ČR) nedokončila. Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 480 b., 2. Johnsonová 285, 3. C. Suterová 270, 4. Ledecká 206, 5. Gutová-Behramiová 183, 6. Tipplerová (Rak.) 165. Průběžné pořadí SP (po 18 z 33 závodů): 1. Vlhová 861, 2. Gisinová 741, 3. Goggiaová 654, 4. Bassinová (It.) 623, 5. Gutová-Behramiová 567, 6. Shiffrinová (USA) 565, ...10. Ledecká 357, 43. Dubovská (ČR) 85.