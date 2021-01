VIDEO: McGregor poprvé knockoutován, slaví Poirier. A parádu předvedl i Muradov

PRAHA Irský zápasník Conor McGregor nezvládl návrat do klece UFC, s Dustinem Poirierem prohrál ve druhém kole, vůbec poprvé v kariéře MMA zažil K.O. Uzbek žijící v Česku Machmud Muradov v neděli nad ránem zvítězil. Američana Andrewa Sancheze ukončil technicky ve třetím kole. Poiriera i Muradova ocenili bonusem 50 tisíc dolarů za výkon turnaje UFC 257.

Pomstil se. Vrátil mu porážku z roku 2014. Statistická zajímavost? Tehdy McGregor uštědřil Poirierovi první K.O. v kariéře, rok 2021 přinesl pravý opak, Poirier je vůbec prvním, kdo dokázal McGregora knokautovat. 32letý Ir dosud prohrál čtyřikrát pouze na submise.

McGregor v Abú Zabí skončil v krvi na zemi u pletiva.



„Skvělé vítězství, nepřekvapilo mě to. Počkal jsem si na správný moment. Conor prohru přijal jako správný profesionál a když je to teď mezi námi jedna jedna, budeme asi muset zápasit znovu,“ řekl Poirier.

McGregor reagoval: „Nemám omluvy, od Dustina to byl fenomenální výkon. Musím se oklepat, dal jsem do zápasu hodně úsilí, takže to těžko přijímám. Trochu si odpočinu, dám se do kupy a určitě zůstanu aktivní.“

V prvním kole přitom dominoval, zvládl se bránit boji na zemi, v postoji se účinně trefoval a několikrát to vypadalo, že Poirierem skutečně otřásl.



Druhé kolo ovšem přineslo zcela jiný obrázek. Poirier vsadil na kopy do McGregorovy pravé nohy. „Byly skvělé, noha mi úplně umřela,“ uznal zklamaný Ir.

V půlce druhé pětiminutovky se nechal natlačit k pletivu, kde mu Poirier začal rozdávat jeden úder za druhým, McGregor se snažil uhýbat, ale všem pěstím neunikl.



Až zamířil k zemi. Konec.

Prezident Dana White ihned po zápase oznámil, že mluvil s dosavadním šampionem Chabibem Nurmagomedovem, jenž oznámil důchod, ačkoliv ten UFC oficiálně ještě neuznalo. Dagestánec měl říct, že nemá důvod se vracet k zápasení, protože podle toho, co viděl, stále ční nade všemi o několik úrovní. Navíc McGregora i Poiriera už jednou porazil.

„Conor se buď vrátí hladovější, nebo odejde,“ myslí si White.

McGregor odcházet neplánuje: „S Dustinem završíme trilogii, přistoupím k tomu zápasu úplně jinak, protože ty kopy na nohu jsem opravdu neodhadl správně. Ani nevím, jestli jsem naštvaný, to je pro mě taky novinka. Nevím co říct.“



Situace v lehké váze UFC se zajímavě zamotala. Pokud opravdu Nurmagomedov skončil, o titul by teď měl jít právě Poirier. A otázkou zůstává s kým. Na nedělním turnaji se totiž blýskl při debutu v UFC Michael Chandler, dosud hvězda konkurenční organizace Bellator doslova rozebrala Dana Hookera v prvním kole.

Nabízí se i Charles Oliveira, který svedl mimořádný souboj s Tonym Fergusonem. Upozaděný by neměl zůstat Justin Gaethje, poslední Nurmagomedův soupeř. A před koho se příště postaví McGregor?

Muradov potřetí slaví

Od posledního zápasu v UFC dělila Muradova více než roční pauza, podzimní souboj s Kevinem Hollandem mu překazil pozitivní test na covid-19.

Ovšem stejně jako v prosinci 2019, kdy knokautoval Trevora Smithe, i nyní Muradov zvítězil před vypršením časového limitu ve třetím kole. Po sérii pěstních úderů a naskočeného kolene zasáhl do průběhu duelu rozhodčí, čímž po 12 minutách a 59 sekundách uznal Muradovovu dominanci a třetí vítězství ve střední váze UFC.

„Potřetí jsem dostal nabídku na zápas na poslední chvíli. Když mi dáte víc času, třeba tři měsíce, připravím se ještě lépe. Děkuju i českým fanouškům za podporu. Co dál? Jsem připravený na kohokoliv,“ řekl Muradov.

Na Sancheze měl zhruba měsíc přípravy. V prvním kole těžil Muradov z lepšího pohybu a rychlejších úderů, rozdal pár kopů, ubránil pokusy o strhnutí k zemi a hrozil zejména z pravé zadní ruky.

Ve druhém kole mírně zpomalil, čas na vydechnutí mu dal soupeřův kop mezi nohy, který potřeboval Muradov chvíli vychodit. Do třetího kola pak Sanchez vstupoval s natrženým nosem.

Sanchez looks like all of us stumbling home from the bar... pic.twitter.com/6VOCpv2hqv — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) January 24, 2021

Po druhé minutě závěrečného kola trefil Muradov pravou zadní rukou Sancheze tak tvrdě, že se Američan sotva udržel na nohách a jen vrávoral. 30letý Uzbek jej natlačil ke kleci naskočeným kolenem, kde jej zasypal dalšími a finálními údery.



Muradov po vítězství vyskočil z klece, zavolal si k sobě prezidenta Danu Whitea, požádal jej o sledování na Instagramu. „Dobrý zápas,“ pochválil ho White.

„Nejsem úplně spokojený, měl jsem problémy s dýcháním, asi jsem se úplně neaklimatizoval. Nakonec mi ale vše vyšlo, ve druhém i třetím kole jsem mu ublížil,“ zhodnotil duel Muradov.