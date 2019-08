VIDEO: Minisukně, výstřihy, bloncky, brunety, to jsou ale kokety. Šermíř Choupenitch nazpíval odvážný videoklip

BRNO Hodně nečekané hudební spojení! Talentovaný olympijský šermíř Alexander Choupenitch se spojil s uznávaným producentem DJem Wichem a společně nyní představují singl Víme oba.

Šerm a hip hop můžou působit jako protipóly, tahle spolupráce ale dokazuje přesný opak. K singlu vychází zároveň i videoklip, o jeho choreografii se postarala celosvětově uznávaná tanečnice a královna českého twerku Anet Antošová.

V pátek 30. srpna proběhne v rámci akce Alexův Summer Jam na brněnském Jakubském náměstí navíc premiéra songu živě za účasti všech zmíněných.



Hudební ambice měl Alex už celkem dlouho, poslední dva roky přemýšlel, jak je co nejlépe zrealizovat. Až se zapojením DJe Wiche dostaly nápady konkrétní obrysy a v dubnu došlo na první společnou session ve studiu.

„DJ Wich je pro mě největší pojem u nás a vždycky jsem ho strašně obdivoval. Měl jsem obrovská očekávání, což občas sice není dobrý, ale v případě Tomáše (DJe Wiche) se vše naplnilo na 100 %. Je to výborný profesionál a hodně rychle jsem přišel i na to, že je to i super člověk,“ nešetří chválou na společnou práci na singlu Víme oba Alex.

„Vůbec jsem netušil, co od Alexe jako sportovce očekávat. Alex ale přišel do studia maximálně připravený a velice mě překvapil, cítí rytmus a dobře frázuje. Na to, že šlo o jeho první nahrávání, to dopadlo myslím hodně dobře,“ rekapituluje spolupráci DJ Wich.

„Alex se jednou bude muset rozhodovat, jestli bude dál šermovat, nebo se dá na rap. A jestli má v záloze ještě další songy, my chceme rovnou album! Je to pro nás překvapení konce sezóny.“ dodává Lukáš Rychtařík za label Championship Music.

Nápad na realizaci v hudebním žánru nepřišel u Alexe jen tak. Od malička chodil do divadla a poslouchal i operu, dokonce i sledoval balet. Hudba je od malička součástí jeho života, protože rodiče jsou operní pěvci.

Alex je ale především jednou z největších nadějí českého sportovního šermu. Svou šermířskou kariéru odstartoval v 8 letech, kdy od týmového basketbalu přešel k velmi individuálnímu šermu. V roce 2016 se účastnil dokonce Letních olympijských her v Rio de Janeiro.

Alexander Choupenitch

Společně se singlem má premiéru také videoklip, který je logicky motivovaný šermířským prostředím. Taneční choreografii připravila královna českého twerku Anet Antošová, která ji pojala opět velmi precizně.



„Alexe znám jako sportovce a málokdo by čekal, že tenhle olympijský reprezentant bude za doprovodu DJe Wiche rappovat v rádiích. Tyhle paradox, nadsázka a celé fresh pojetí jeho písmenkového umu jsou mým šálkem kávy. Baví mě spojovat se s lidmi, kteří jdou proti proudu, jdou do toho naplno a dělají to zatraceně dobře,“ nešetří chválou Anet Antošová. Režie se ujal Marko Iglić.

Už 30. srpna proběhne v Brně první ročník akce Alexův Summer Jam. Půjde o první open air šermířskou exhibici v ČR, a to přímo v historickém centru na Jakubském náměstí.

Sejde se tam česká i světová šermířská špička, mezinárodní výběr složený z vítězů světového poháru nebo mistrů Evropy se s tím domácím utká ve speciální exhibici.

Čechy povede právě Alexander Choupenitch. Během večera zazní poprvé živě za účasti DJe Wiche a Anet Antošové i singl Víme oba.