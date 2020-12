VIDEO: Na následky plicního onemocnění zemřela legenda wrestlingu Jon Huber, bylo mu 41 let

New York Tragická zpráva zastihla všechny fanoušky bojových sportů, především těch wrestlingových. Jon Huber, známý také jako Luke Harper či Brodie Lee, zemřel v neděli ve věku 41 let.

Smutnou zprávu potvrdila jeho manželka Amanda s tím, že Huber čelil nespecifikovaným plicním problémům, se kterými bojoval delší dobu, zároveň ale vyvrátila informaci o tom, že by jeho úmrtí mohlo mít souvislosti s koronavirem.

„Můj nejlepší přítel dnes zemřel. Nikdy jsem nechtěla psát tato slova a mám zlomené srdce. Byl to nejlepší manžel a nejskvělejší otec, kterého jste kdy potkali. Žádná slova nemohou vyjádřit lásku a zároveň zklamání, které teď cítím,“ napsala jeho žena Amanda na svůj instagramový profil.

„Jsem zdrcen odchodem Johna Hubera, jenž je fanouškům známý jako Brodie Lee, dříve Luke Harper. Byl to skvělý muž, který měl rodinu na prvním místě. Miloval vás fanoušky, uchovávejte ho, prosím, ve svých srdcích,“ napsal na Twitteru Tony Khan, majitel All Elite Wrestling, kde Huber zápasil.

Pod jménem Luke Harper zažil Jon Huber největší slávu v elitní wrestlingové organizaci World Wrestling Entertainment (WWE), kde byl členem The Wyatt Family - skupiny původně složené z Bray Wyatta, Ericka Rowana a Luka Harpera. Rodina Wyattů debutovala v tehdejší vývojové pobočce WWX NXT v listopadu 2012, přičemž Harper a Rowan vyhráli mistrovství značkových týmů NXT.

Jako člen rodiny Wyattů se Harper angažoval v soupeřeních s rivaly jako Kane, Daniel Bryan, The Shield, John Cena a The Usos. Poté, co se Harper odloučil od rodiny Wyattů, porazil Dolpha Zigglera a v roce 2014 opanoval neoficiální wrestlingové mistrovství světa.