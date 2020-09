VIDEO: Největší překvapení US Open baví. Brengleová po další výhře pila víno na tribunách

Vítězství 6:2 a 6:3 očekával jen málokdo, však také na Madison Brengleovou a její postup do třetího kola US Open byl vypsaný kurs pohybující se okolo 4,7:1.

O to víc si ho ale aktuálně 84. hráčka vychutnávala.

Během pozápasového rozhovoru se Brengleová poohlížela do tribun, kde už čekala Arina Rodionová, kterou americká tenistka přehrála v prvním kole 6:2 a 6:2.

Ihned po skončení rozhovoru se Brengleová za svojí sokyní rozeběhla s radostným zvoláním „alkohóól“, načež jí Rodionová předala menší lahev červeného vína, kterou Američanka během chvíle vypila.

Today's clear #USOpen MVP is Delaware's Madison Brengle.



-Dominated #19 Dayana Yastremska 6-2, 6-3;



-Explained a less-than-rigorous mid-tournament routine;



-Shouted "Alcohol!" and was promptly brought a bottle of Sutter Home red to chug by Arina Rodionova (whom she beat in R1) pic.twitter.com/bdHL9drH3I