VIDEO: Český šipkař se na šampionátu mohl postarat o velké překvapení, v klíčovém momentě šestkrát selhal

Jednačtyřicetiletý Sedláček vedl v utkání 2:1 na sety a ve čtvrté sadě nezavřel dvakrát double 14 a místo vedení 2:1 prohrál 1:3. V rozhodujícím pátém setu vedl 2:0 a měl šanci utkání ukončit, ale těsně minul double 16 a potom také double 9.

Angličan srovnal na 2:2 a v rozhodující legu Sedláček netrefil další čtyři šipky na výhru - nejdříve double 20 a poté měl tři pokusy na double 10, ale cíl nezasáhl.



„Co k tomu dodat. Jsou to šipky a kdo nezavře poslední doublem, tak nemá možnost vyhrát. Je to o to horší, že zápas podle mého názoru v hlavě probíhal tak, že jsem byl stoprocentně přesvědčený, že zvítězím. Při šipkách, které jsem měl na vítězství mě ruka nepustila tak, jak jsem si v hlavě představoval,“ řekl Sedláček bezprostředně po utkání.

홅홊화혾홀 혿홊홀홎 홄홏



Absolute drama at the end there in the decider as Sedlacek misses SIX match darts and Ryan Joyce snatches the victory!



 Up next  Ross Smith v David Evans pic.twitter.com/aaI4IAWLgl