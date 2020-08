VIDEO: Plavkyně Ledecká uchvátila fanoušky. Přeplavala bazén s plnou sklenicí na hlavě

Tak tohle vskutku nezvládne každý. Americká držitelka olympijské zlaté medaile Katie Ledecká se se svými fanoušky snaží pravidelně dělit o své zážitky, úspěchy i tréninky. Nyní je však zanechala s otevřenými ústy.

Je jí třiadvacet let, drží tři světové rekordy a z olympijských her má již pět zlatých a jednu stříbrnou medaili. Tu první vybojovala dokonce před 8 lety, kdy jí bylo pouhých patnáct let. Její fanoušci už tak jsou celkem zvyklí, že je tahle blonďatá plavkyně z Washingtonu sem tam mile překvapí. To se jí podařilo i nyní.

Američanka s československými kořeny totiž na svém instagramovém účtu zveřejnila video z tréninku, ne ovšem z ledajakého. Na začátku bazénu si totiž na hlavu položila sklenici plnou čokoládového mléka a dokázala s ní doplavat až na druhý konec.

Video okamžitě získalo obrovský ohlas, přímo na instagramu ho dokonce okomentovali i zástupci firmy Nesquick vyrábějící kakaa. Pochvalný komentář přidala například i americká biatlonistka Clare Eganová: „A i tak plave pořád rychleji, než jsem kdy zvládla já,“ žertovala.