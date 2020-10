VIDEO: Podmol skočil salto s motorkou na Dakar. Jako bych dopadal s kamionem, řekl

Ostrava Už v půlce června, když oznamoval, že se po Novém roce poprvé zúčastní slavné Rallye Dakar, plánoval: „Počítám, že bych tam nějaké saltíčko chtěl zkusit. Asi ho nedokážu hodit v duně, ale menší trik bych i při rallye dal.“ Teď motocyklový kouzelník Libor Podmol ví, že i tento bláznivý nápad se dá splnit. S dakarským speciálem, který je mnohem těžší než freestylová motorka, skutečně v tréninku skočil salto vzad.

„Měl jsem to v hlavě od té doby, co jsem si motorku koupil. Byl jsem trochu nervózní, ale věřil jsem si. Dopadlo to skvěle,“ řekl Podmol, který už se nyní přesunul do Španělska, kde se jede další přípravná rallye před Dakarem.

A právě salto vzad bylo „zpestřením“ jeho tréninku, který se teď hodně zaměřuje na dálkové závodění a navigaci. Provedl ho doma, v ústraní, oproti jeho jiným kejklím tentokrát bez velké pozornosti širokého publika.

„Byl tam jen jeden kameraman a mechanik, na salto se přišla podívat i žena od plotny. Panovala tam taková poklidnější atmosféra. Co si budeme povídat, bylo to pár dní před odjezdem na zatím největší rallye závod, takže jsem si nemohl dovolit udělat chybu,“ vyprávěl s úsměvem 36letý Podmol.



Salto vzad s dakarským speciálem Husqvarna skočil několikrát. Největší trable prý měl s výkonem a akcelerací a rovněž s přesností, neboť často létal vlevo, či vpravo.

„Nejvíc jsem se bál dopadu. Ta motorka je celkově taková neohrabaná. Je to tak trochu, jako bych dopadal s kamionem. Vše je technicky mnohem náročnější. A taky jsem měl obavy z představy, že něco udělám s drahou motorkou nebo se svým tělem. V životě je ale občas prostě potřeba trochu zariskovat,“ prohlásil Podmol, který si loni v dubnu na světovém šampionátu v Mnichově při pádu zlomil obě nohy a jeho kariéra byla v ohrožení.



Už je zpět a po povedeném backflipu slibuje, že v lednu během dakarské rallye, která se znovu pojede v Saudské Arábii, předvede další světový kousek.