Hvězdná zápasnice UFC: Zneužívá ji, je to blb. Kritizovaný trenér se omluvil a legendy se ptají: Za co vlastně?

Pokud jste hlavní duel sobotního galavečera UFC sledovali, možná jste si toho ani pořádně nevšimli. Jim West během přestávek přidával na důrazu ve hlase, přibývala vulgární slova, ale na první dobrou nic, co by nějak vybočovalo z normálu. Ostatně, ani komentátoři tuzemské Premier Sport jeho hecování nevěnovali velkou pozornosti.

Ne tak Miesha Tateová, bývalá šampiona UFC v bantamové váze, která se letos do ligy po pětileté pauze vrátila. „Tohle je zneužívání. Je to debil,“ vyťukala po třetí pauze na Twitter a rozjela tak pořádnou válku slov. Respektive v ní pokračovala, ale o tom až později.

Na co přesně reagovala? West své svěřenkyni po třetím kole řekl toto:



„Prohráváš 0-3. Prosím řekni mi, co to děláš. Nemůžeš dávat jen jeden úder. Je kur.. čas na boj. Jdeme do čtvrtého kola a tři si prohrála. Seber se. Bojuj tak, aby si zvítězila. Bojuj každou minutu a vteřinu každého kola. Teď už ji musíš ukončit, pokud chceš vyhrát. Neznamená to, že do toho máš jít bezhlavě, ale musíš začít zadní, navázat předním hákem a pokračovat v kombinaci. Jediné, co ona dělá je kombinace jedna, dva. Musíš zkrátit vzdálenost.“

Tateová na to reagovala zmíněným tweetem, přidala i několik komentářů k reakcím: „Udělala by to i bez něj, taková už je,“… „On si připisuje zásluhy za její výhry, ale nikdy ne za její prohru. Věřte mi, že vydrží toto zneužívání jen do doby, než zlomí jejího ducha.“



Nebyla sama, řada lidí se přidala na její stranu. „Její trenér ji vlastně řekl, že stojí za prd,“ zněl jeden z nich.

Řada lidí ale Tateové i dalším oponovala. West reagoval správně, ve vhodný čas, musel něco udělat, zněla jejich slova.

Přesto se kouč z MMAGOLD Fight Teamu následně na sítích omlouval: „Tato noc se nám nepovedla. Mnohokrát jsme měli skvělou noc, ale ne dnes. Je to moje vina. Ano, dá se o tom diskutovat, ale je to moje vina. Ano, po prvních kolech jsem byl na Aspen trochu přísný, ale znám ji. Vím, že pokud bych byl mírnější, konstruktivní, k ničemu by to nebylo. Nicméně, beru to na sebe, omlouvám se Aspen Laddové, také já se neustále učím.“

Mimochodem, stále teprve šestadvacetiletá bojovnice prohrála teprve podruhé v kariéře, naposledy bojovala před 22 měsíci, kdy po podobném proslovu Westa po druhém kole v tom třetím knockoutovala Janu Kunickou. Tentokrát pokus nabudit náhradnici za původně plánovanou Holly Holmovou nevyšel.

Dlužno dodat, že poté, co viděli kompletní video BT Sport ze všech přestávek zápasu, zastali se Westa i experti UFC a bývalí bojovníci Daniel Cormier s Henrym Cejudem. „Děkuji BT Sport za tento kompilát, protože to je nejlepší možná obrana trenéra,“ řekl prvně jmenovaný, bývalý šampion polotěžké a těžké váhy. „Při sledování toho videa vidíte, jak se chování kouče mění dle vývoje zápasu, tak, jak se sluší a patří. Jestli žijeme ve světě, kdy je toto špatně, tak nevím. Není třeba se omlouvat.“

A Cejudo, pro změnu bývalý šampion muší a bantamové váhy, přidal: „Miluji, když si trenéři na nic nehrají, jsou sami sebou. Žijeme v měkkém světě, pokud je toto špatně.“

Vše má ale ještě jeden podtext. A zde je možná třeba hledat vzájemnou averzi. Laddová před dvěma týdny na UFC Fight Night 193 neudělala i přes enormní snahu váhu a její duel s Macy Chiassonovou byl následně zrušen. Tateová z tohoto obvinila právě Westa, přestože sama Laddová hájila tím, že ji bohužel v nevhodnou chvíli dohnaly ženské potíže, které ji zabránily vyshazovat potřebná deka.

„Schválně se vyhýbali v zákulisí kontrolní elektronické váze, aby poté mohli na oficiální váze se závažími zkusit podvádět (Laddová se na druhý pokus vysvlékla do naha, klepala se, takže bylo těžké určit její skutečný váhový limit), aby nemusela vysvětlovat, proč tak náhle ztratila váhu, když se chytí závěsu, který ji zakrývá,“ napsala Tateová.

„Miesho, jsi zbabělec. Zkus si vzpomenout, jak jsi lhala, že jsme po tobě chtěli, abys přijala zápas na poslední chvíli v pérové váze, ale ty jsi poté tvrdila, že jsme chtěli, aby se bojovalo v bantamové, což je ale prachobyčejná lež? Neboj, mám dobré interní informace,“ kontroval okamžitě bojovně West.

Tak co, budou se příště dohadovat už přímo při vážení, staredownu a samotném vzájemném souboji obou žen? Podobné vyústění této kontroverze se v roce 2022 vyloženě nabízí. Zvláště, když budou mít obě dámy zhruba stejný čas na odpočinek a tréninky, Tateovou čeká druhý duel po comebacku přesně za měsíc na UFC Fight Night 198 proti Ketlen Vieirové…