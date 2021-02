VIDEO: VanZantová: Nejsem jen krásná tvářička... Přečti si pravidla, až tě trefím, bude pozdě, rýpe soupeřka

Stále teprve šestadvacetiletá Američanka Paige VanZantová se v pátek večer představí pod hlavičkou BareKnuckle FC poprvé v souboji tzv. „holých kloubů“. Soupeřka? O pět let starší krajanka Britain Hartová, pro níž to bude čtvrtý duel v této lize. Ta se do známé krásky pustila už na vážení.

Ten příběh je všem už dobře známý, ale ve zkratce: Blonďatá dívka z Dundee v Oregonu si prožila na střední škole peklo, vedle šikany a posměšků na původní příjmení „Sletten“ byla také hromadně znásilněná. Také proto se tento drobný živel začal věnovat – už ve Sparks v Nevadě – bojovým uměním. Pod vedením legendy Kena Shamrocka se dostala k MMA, zápasení a přes ženskou Invictu také do UFC. A také do povědomí na sociálních sítích, když si nejdříve v květnu 2018 nechala zvětšit poprsí a o čtyři měsíce později se provdala za neméně výstředního zápasníka Austina Vanderforda.

„Jsem dívka a vždy jsem chtěla prsa. No a když nepřišla přírodně, tak jsem si je prostě koupila,“ vysvětlila plastiku žena, která proslula i slovy o tom, že na sociálních sítích, kde má přes 2,7 milionů sledujících, vydělá více než dostává od UFC, takže rozhodně s provokacemi (fotky jí samotné nebo i s manželem) nepřestane. Také proto se čekalo, že po prohře s Amandou Ribasovou (5-4 v UFC) a konci ve slavné lize, nebude mít nouzi o nabídky. VanZantová ale překvapila, když podepsala kontrakt s kontroverzní BareKnuckle FC (BKFC), což je liga boxu bez rukavic, tzv. „holých kloubů“. Důvod? „Nejsem jen hezká tvářička, jak si spousta lidí myslí,“ vysvětlila své pohnutky vdaná paní, která si v UFC vydělala okolo 530 tisíc dolarů. Už za páteční duel s Hartovou dostane od BKFC více. Ta ji nabídne zajímavé srovnání. Blonďatá divoška s novou přezdívkou „12 Gauge“ (Náboj) se utká se soupeřkou, která střídá „holé klouby“ s klasickým boxem, v němž naopak VanZantová nikdy příliš nevynikala. Respektive se na něj v kleci nespoléhala. Na druhou stranu – skrze kop na hlavu a následné údery dokázala v kleci ukončit v roce 2016 drsnou Bec Rawlingsovou, která o dva roky později právě Hartovou porazila. „Jsem tu z nějakého důvodu, měla jsem možností jít do Bellatoru, kde bojuje můj manžel, hodně lidí si to přálö, ale já chtěla zkusit toto. Absolutně miluji a věřím svým úderům, všem vám ukážu, jak jsem tvrdá. Konečně mohu dělat to, co miluji,“ tvrdila odhodlaně na tiskové konferenci debutantka v BKFC. Ta i přesto na sebe dokázala strhnout absolutní pozornost, k čemuž ale přispěla i její rivalka na čtvrtečním vážení. „Tohle není žádné zasr… MMA, nemůže škrtit, páčit, nic. Přečti si ta zasr… pravidla, než se mnou vlezeš do ringu, jasné? Protože až tě trefím, bude už pozdě,“ začala Hartová pořvávat na novou hvězdu ligy.

Ve chvíli, kdy se dostala tváří až moc blízko, dámy si daly zahřívací kolo, které musel umravňovat prezident ligy David Feldman. Hlavní zápas mohou od 3:00 hodin v noci sledovat také fanoušci v Česku, a to skrze platformu FITE.tv. Přímý přenos stojí 550 korun a na kartě konané v RP Funding Center v Lakeland na Floridě budou k vidění i zavedená jména v čele s Chrisem Lebenem, Lorenzem Huntem či Johnnym Bedfordem.