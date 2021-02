Video vládne sportu. Zlatou stopu v něm hledá i Ledecká, bez něj si už závody představit neumí

Cortina d’Ampezzo Jedenáctá v prvním tréninku, dvanáctá v tom druhém. Pak žádný rozhovor s médii a rychlý úprk na hotel. V něm se Ester Ledecká rychle naobědvala, absolvovala pár regeneračních cvičení s fyzioterapeutem Michalem Lešákem a následně trávila hodiny u videa. Z jediného důvodu – aby v trénincích našla chyby a v dnešním sjezdu je neopakovala. Aby našla zlatou stopu.

Je to vlastně úplná samozřejmost. Jako to, že si před jízdou pořádně utáhne lyžáky. Po závodě je to i jedno z nejčastějších témat, o nichž Ledecká mluví. Video.

Musím se podívat, kde se stala chyba...

Na videu si to s trenéry rozebereme…

I po čtvrtečním čtvrtém místě v super-G, kdy ztratila titěrných šest setin na bronzovou medaili, mluvila stejně. „Myslím, že jsem dole udělala nějakou chybu, už se těším, jak se odpoledne na ty první tři holky podívám a s trenéry zjistíme, kde jsem měla rezervy,“ prohlásila.

Video jednoduše vládne alpskému lyžování. A sportu obecně.

U rozborů videa tráví hodiny fotbaloví, hokejoví i tenisoví trenéři. Ti fotbaloví mají dokonce na lavičce tablet, na kterém se okamžitě můžou podívat na předchozí akci a rychle reagovat. Ve vodním slalomu má třeba manažer svazu Stanislav Ježek program, díky kterému Češi mohou studovat své chyby mezi jednotlivými jízdami.

A stejné je to pochopitelně i v alpském lyžování, kde vás jedna minela může stát několik desetin, což v součtu může být rozdíl mezi prvním a třeba pátým místem. „Neumím si představit, že bychom jezdili bez videa. Já si na něj potrpím. Snažím se vždycky všechno rozebrat do nejmenšího detailu, pak to na tréninku zkusit natrénovat a následně to zase vyzkoušet při závodě. Je dobré vědět, kde mám rezervy, na čem se dá pracovat,“ říká Ester Ledecká.

Ta víceméně každý den tráví u video rozborů až hodinu a půl. „A baví ji to, protože se díky tomu může zlepšovat. Nikdy se nestalo, že by neměla chuť se na nějakou jízdu podívat, je do toho hodně zapálená,“ říká kouč Tomáš Bank.

Mezinárodní spolupráce

S videem Ledecká začala už před pár lety. Ještě předtím, než začala jezdit sjezdy ve Světovém poháru. Nejprve si nahrávala slalomy, obří slalomy.

Teď na videích pro Ledeckou, ale třeba i pro vedoucí ženu Světového poháru Petru Vlhovou pracuje vyloženě mezinárodní tým. Aby trenéři měli kamerami pokrytou celou trať, spolupracuje tým české lyžařky s Rusy, Slovinci i Slováky. „Spojili jsme se, abychom zvládli pokrýt kamerami úplně všechny pasáže, abychom měli více informací, takže jasně, je to přínosné,“ říká o spolupráci Vlhová.

„Máme to několikajazyčné. S Petrou (Vlhovou) si zároveň předáváme informace i během závodů. Její italský kouč (Livio Magoni) je kamarád s Franzem (Gamperem, druhým trenérem Ledecké). Vždycky si něco poštěbetají do vysílaček v italštině a já čekám, protože jim nerozumím ani slovo,“ směje se Ledecká.

Ještě před rokem se o video rozbory staral Ondřej Bank, bývalý skvělý lyžař a Tomášův bratr. Po loňské sezoně ale u týmu Ledecké skončil, chtěl trávit více času s rodinou. A tak jeho práce spadla na bratra Tomáše. Ten každý den rozebírá rychlé jízdy a porovnává je s tím, co zajela jeho svěřenkyně. Z trenéra se stává kameramanem a střihačem zároveň. „Klidně to může zabrat i pět hodin po tréninku. Všechno si nachystám, najdu jednu dvě holky ve všech pasážích a porovnávám to s tím, jak jela Ester. S ní je pak rozbor třeba na hodinu,“ líčí Bank.

Někdy si ale rozbor Ledecká nahraje na flashku a pak si ho ještě sama pouští před spaním. „Tomas je v tomhle úžasný, je strašně dobrý organizátor. Vždycky hrozně rychle posbírá záběry z kamer, nahází to do počítače a dá dohromady. V tomhle je výjimečný,“ cení si Ledecká svého kouče.

Na ní už pak každopádně je, aby si z rad Banka a Franze Gampera vzala to, co potřebuje. Ona následně musí to, co se na videu dozvěděla, aplikovat také na trati. „A snad se mi to daří, snažím se o to. Někdy mě to samotnou překvapí, můžu mít špatný pocit z jízdy, ale třeba je to ve finále rychlé. Díky videu to zjistím. I před sobotním sjezdem (od 11 hodin, online přenos na Lidovky.cz) bude hrát rozbor pátečních tréninků velkou roli. Musíme najít tu nejrychlejší stopu,“ líčí.

Najde ji?