VIDEO: Výměna, které nechybělo nic. De Minaur udolal po 44 úderech soupeře, ten nevěřícně zahodil raketu

V jednadvaceti letech má na svém kontě čtyři tituly na turnajích ATP ze Sydney, Atlanty, Ču-chaje a Antalye a v žebříčku mu náleží 23. místo. Ne nadarmo je De Minaur považovaný za jednu z největších vycházejících hvězd australského tenisu.

Svůj um ukázal tenista španělsko-uruguayského původu i na halovém turnaji v Rotterdamu. V utkání s krajanem Johnem Millmanem předvedl neuvěřitelnou sérii obranných balonů, které proti svému soupeři ustál.

V závěru výměny se mladý talent vymanil z obrany a skvělou výměnu o 44 úderech zakončil vítězným forhendovým útokem. Frustrovaný Millman jen odhodil raketu, dal si ruce v pás a nechápavě se usmíval výkonu jednadvacetiletého protihráče.

Alex de Minaur and John Millman had a 44 shot rally...



Which de Minaur ended with an insane winner 



 @TennisTV | #abnamrowttpic.twitter.com/HjgeSMIYqN