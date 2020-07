VIDEO: Za trenažér slíbili olympijskou medaili. Bobisté dostali od Olympu novou ‚hračku‘

PRAHA Bobisté mají další možnost, jak se ještě více přiblížit světové špičce. V areálu sportovního centra ministerstva vnitra Olympu v pražské Stromovce mají od úterý v provozu nový trenažér na pilování startů.

Urostlý chasník z party podobně stavěných sportovců se opíral o zábradlí a zhluboka oddechoval. „Jo, je to slušná makačka,“ usmíval se brzdař Jan Šindelář.



„Za jeden trénink se takto proběhneme desetkrát až dvanáctkrát,“ přidal.



Od včerejška může spolu se svými parťáky ze stále úspěšnější bobové reprezentace trénovat suché starty také v Praze.

Kvůli onomu „proběhnutí se“ s osmdesátikilovou železnou konstrukcí na kolečkách v kolejnicích už nebudou muset olympionici a také mladé naděje tohoto sportu jezdit na trenažér do Liberce.

„Je to lepší, všichni jsme povětšinou z Prahy, pracujeme tady, je to pro všechny snadnější,“ vysvětluje před novináři sedmadvacetiletý bronzový medailista z MS juniorů a účastník posledních her v Pchjongčchangu 2018.

Tam Češi obsadili jednadvacáté místo, od té chvíle ale jejich výkonnost neustále roste.



Nejprve si vysloužili nový špičkový čtyřbob, na kterém v březnu na mistrovství světa vylepšili šestým místem české maximum v této disciplíně. Odměnou jim byl nový trenažér na pilování startů v pražské Stromovce hned vedle atletického oválu. „Sliby se přece mají plnit,“ usmíval se vedoucí oddělení logistiky Olympu, sportovního centra ministerstva vnitra, Josef Holý.

Jeho instituce také výstavbu moderního kolosu se dvěma věžemi o délce 110 metrů od jedné k druhé za celkem 6,5 milionu korun kompletně financovala.

Pod jednou z věží vzniklo také zázemí. V létě pro atlety, v zimě bude sloužit bobistům.

„Plníme si sny,“ zářil šéf bobistů a také skeletonistů Martin Bohman. „Teď jsme Olympu slíbili olympijskou medaili,“ doplnil smělé cíle pro příští hry v Pekingu 2022 pro čtveřici Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jan Šindelář a Jakub Nosek.

Ve středu trénovali jen Kopřiva se Šindelářem. Dvořák čerpá dovolenou, Nosek má problémy s achilovkou, a tak ji před víkendovým soustředěním preventivně šetřil.

A proč vlastně takové haló kolem tak malého kusu závodní trati? Navíc na suchu?

„V dnešní době je start strašně důležitý. Jakmile ztratíte na startu, snad jen (Němec Francesco) Friedrich je schopen to sjet, ale ostatní to asi nesjedou. Proto je důležité být špičce co nejblíž, mít to naběhané,“ vysvětlil Šindelář, než se opět vydal roztlačit „letní“ bob po hučící kolejnici.

Směr splnění dalšího cíle daného šéfům, sobě i fanouškům.