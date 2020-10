VIDEO: Zakleté Giro pro Thomase. Najel na odhozený bidon a znovu přišel o šance na výhru

Déjà vu? Stejně jako před třemi lety, i letošní Giro d’Italia nepřeje britskému jezdci Geraintu Thomasovi. Kvůli zbytečné havárii přišel o dobře rozjeté Grand Tour.

Ještě před startem třetí etapy Gira byl Thomas v celkovém žebříčku na třetím místě. Dělal si ambice na růžový trikot pro lídra závodu a byl hlavním favoritem. Jenže stejně jako před třemi lety, i letos ho zastavil pád, který ovlivnit nebude. Tehdy to byla špatně zaparkovaná motorka, nyní nebezpečně odhozený bidon.

Třetí etapa letošního odloženého ročníku Gira připravila cyklistům nejeden nelehký úkol. Trasa vedoucí na nejvyšší činnou sopku v Evropě skýtala nejen nezapomenutelný zážitek, ale také náročné stoupání, které stálo plno sil.

Než však stihl závod oficiálně odstartovat, najel jeden z hlavních favoritů na odhozený bidon a skončil v bolestech na zemi. „Hned ucítil velkou bolest v levé noze, ale po startu se to zlepšilo. Když se zhruba 45 kilometrů před cílem zvýšila rychlost a byl prudší terén, zase ho to hodně zabolelo, a proto se rozhodl dojet do cíle v nižším tempu,“ vysvětlil sportovní ředitel stáje Ineos Grenadiers Matteo Tosato.

Thomas do cíle dojel s dvanáctiminutovým mankem, v celkovém žebříčku spadl ze třetího na padesáté třetí místo a sen o triumfu na Giru se mu tak rozplynul.

Je také otázka, zda nastoupí do dnešní čtvrté etapy. Cyklisty totiž čeká 140 kilometrů dlouhá trasa z Catanie do Villafranca Tirrena. Tosato však stále doufá, že se velšskému cyklistovi podaří oklepat. „Nyní ho zdravotníci zkontrolují a rozhodnou, zda bude pokračovat,“ prozradil Tosato. „Pořád je to dlouhé Giro.“

Thomas naděje na zisk růžového trikotu může takřka jistě zabalit, Ineos teď přemýšlí, kterého ze zbylých jezdců označí za nového lídra na celkové umístění. „Máme Filippa a Rohana, kteří mohou zabojovat v časovkách, také tu je Castro a Tao, kteří jedou dobře. Sedneme si nad tím a uvidíme,“ zamyslel se Tosato.

Letošní sezona je černá nejen pro 34letého Thomase, ale zejména pro stáj Ineos Grenadiers. Ti se totiž rozhodli na Tour de France nasadit loňského vítěze Egana Bernala, který však kvůli nedoléčenému zranění zad odstoupil v patnácté etapě. Thomas dostal prostor právě na Giru, ale ani z tohoto Grand Tour Ineos jako vítěz s největší pravděpodobností nevyjde.

Thomas však není jediným lídrem, který ve třetí etapě ztratil. Pádu se nevyhl ani Simon Yates, který ztratil tempo devět kilometrů před cílem a na vítězného Ekvádorce Jonathana Caiceda má ztrátu tři a půl minuty. Náročný výšlap na Etnu tak stál Velkou Británii dva nejsilnější jezdce.