VIDEO: Zlomené nohy i nosy. Cesta bojovníka je zde se semifinálovými řežbami v ringu

Jde opravdu do tuhého, byť to už šlo v předchozích výzvách i soubojích. Na bojovníky projektu UPC Fight – Cesta bojovníka čeká druhý večer, ve kterém se rozhodne o finalistech. Ti budou moct stále snít o vítězné prémii 50 tisíc korun.

Už na začátku jsme psali o tom, že zápasy thajského boxu patří k vůbec těm nejtvrdším ve světě bojových sportů. První čtvrtfinálové souboje UPC Fight – Cesta bojovníka tuto skutečnost potvrdily. Pětadvacetiletý Filip Hauser svůj souboj sice vyhrál, ovšem odnesl si z něj zlomeninu nohy nad kotníkem i nosu.

„Chtěl bojovat, ale nejde to. Navíc dostal ještě zánět, takže kromě rekonvalescence je nyní na antibioticích,“ okomentoval pro Lidovky.cz dění kolem svého svěřence z Palec Gumu trenér a sám také zápasník Michal Reissinger. Ten patří mezi spolutvůrce projektu a také jeho velké propagátory.



„Myslím, že čtvrtfinále nabídla skvělou podívanou, až jsem byl sám mile překvapený. Ano, v celém projektu jsou chyby, víme o nich, neschováváme se, snažíme se na tom pracovat. Učíme se, navíc současné podmínky a možnosti jsou dosti omezené,“ přidal třiatřicetiletý bijec, který by rád čeřil tuzemské boxerské vody.

Také on se ale nyní potýká se zdravotními problémy, a tak se alespoň může naplno věnovat svým svěřencům. A také UPC Fight – Cesta bojovníka. „Musím říct, že ohlasy máme spíše pozitivní, což nás těší. A také toho máme s kluky už plné zuby, je to fakt náročné. Také proto jsme posunuli finále projektu až na září,“ svěřuje se Reissinger, který se krom klasického boxu věnuje na špičkové úrovni také kickboxu a thajskému boxu.

Dalším důvodem je pochopitelně i ten, že po prázdninách by se nemuselo dělat finále za zavřenými dveřmi, jako čtvrtfinále i dnešních devět soubojů v rámci semifinálové turnaje, který startuje ve Spejbl Gymu od 19:00 hodin. A pochopitelně bez diváků, zájemci jej tak mohou sledovat pouze skrze placený přenos, který stojí 249 korun.

„Pokukovali jsme po Lucerně, tam by se nám to moc líbilo, je to Mekka bojových sportů u nás. Bohužel možné termíny už měly zarezervované, takže musíme hledat dál. Zajímal by nás i Podvinný mlýn, uvidíme. Jako pojistku pak máme halu TJ Spoje,“ usmívá se Reissinger.



Ten moc dobře ví, že aby například pro fanoušky a bojovníky oblíbený „Podviňák“ zaplnili (kapacita je kolem dvou tisíc diváků), musí všech osmnáct bojovníků – ve třech „superfightech“, dvou „rezervních duelech“ (pro případ, že by se někdo z hlavních účastníků byli vybraní bojovníci také v tréninku a dnes to mohou zúročit) a čtyřech semifinálových bitvách váhy od 63,5 kg – předvést špičkové výkony.

„Toho se nebojím. Hned první dva superfighty budou řežby na krev, jestli to tak mohu říct. Špičkoví zápasníci, navíc všichni hladoví s atraktivními styly,“ dodává bijec přezdívaný „Palec“.

Ten spolu s dalšími přemýšlí také o velkém překvapení pro finálový turnaj, byť jak sám přiznává, návrat legendy domácí (a i světové) scény thajského boxu reálný nejspíše není. Tedy do ringu. I když, nikdy neříkej nikdy, třeba ho vlastní svěřenci svými duely přesvědčí ke změně názoru…