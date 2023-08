Vodní slalomářka Galušková je vicemistryní světa do 23 let

Galušková ve finále nestačila jen na Američanku Evy Leibfarthovou, která ji předčila o 1,29 sekundy. „Jsem ráda, že jsem dnes dokázala zajet dvě čisté jízdy, což je pro mě docela úspěch. S trenérem jsme se shodli, že jsem zlato nechala v posledním a předposledním přejezdu přes válce, kdy jsem se do nich nedostala dostatečně rychle a tam jsem v součtu dvě vteřiny nechala,“ uvedla Galušková na webu kanoe.cz.

Satkovou dělilo od bronzu sedm desetin sekundy. V sobotu ji ještě čeká semifinále kanoistek, do kterého postoupila z prvního místa. „Spíše se navalovaly menší chybky. Ale to plyne z toho, že přece jen na kajaku tolik nezávodím a nemám to úplně ozkoušené,“ řekla. Letošní mistryně Evropy do 23 let Lucie Nesnídalová se po chybě ve spodní pasáži do finále nedostala.

Vicemistr Evropy do 23 let Krejčí vyhrál na kajaku kvalifikaci i semifinále, ale ve finále nasbíral šest trestných sekund a skončil na devátém místě. „Jsem dost zklamaný, chtěl jsem předvést minimálně to, co v semifinále. Necítil jsem se vůbec špatně a říkal jsem si, že by to mohlo vyjít. Ale pak se kupily chyby a nepovedlo se to,“ prohlásil Krejčí. Všechny medaile získali Francouzi, zvítězil Leo Vuitton.