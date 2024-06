Flégl před valnou hromadou tenisového svazu rezignoval na post v dozorčí radě

Šestapadesátiletý Flégl je spolu s Kaderkou od února vyšetřován kvůli možnému podvodu se státními dotacemi. Soud na žádost státního zastupitelství poslal oba také do takzvané koluzní vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky. Na konci května byli propuštěni. Flégl se nyní rozhodl na členství v dozorčí radě ČTS rezignovat.

Svaz by měl zvolit nové vedení na mimořádné valné hromadě tento pátek. Vedle reakce na aktuální situaci plánuje také změnit stanovy, aby umožnily kandidátům usilovat o post předsedy bez jakéhokoliv omezení. Vedení svazu by mělo být nově tříčlenné - složené z předsedy a dalších dvou osob. Do předsednictva se dostanou tři kandidáti s největším počtem hlasů.

Na pozici nového předsedy kandidují Jakub Kotrba, Petr Makrlík, Vladimír Slavík a Václav Vintr. O pozici v tříčlenném předsednictvu usilují také trenér Petr Pála a Martin Hynek, o předsednickou funkci se ale neucházejí. Uzávěrka pro podání přihlášek uplynula 31. května.

Kaderkovi hrozí za milionové dotační podvody se státními dotacemi a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky až desetileté vězení. Prezident tenisového svazu trestnou činnost popírá. Proti únorovému vzetí do vazby si podal stížnost, kterou mu soud zamítl.

Podle informací médií vyplatil svaz ze státní dotace desítky milionů korun spolku spoluobviněného Flégla. Část peněz určená na pořádání turnajů přitom údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Způsobenou škodu vyčíslila policie na zhruba 14,5 milionu korun.

Podstata machinací spočívala podle kriminalistů v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Národní sportovní agentura (NSA) odhalila v hospodaření svazu vážné nedostatky během kontroly za rok 2021 a vyzvala tenisový svaz k uhrazení 29,7 milionu korun. Jelikož svaz nyní takovou částkou nedisponuje, předala NSA případ finančnímu úřadu. Zástupci NSA uvedli, že budou kontrolovat i hospodaření svazu za období 2022 a 2023. Dosavadní částka tak nemusí být konečná.

Vedle Kaderky a Flégla čelí stíhání ještě tajemník tenisového svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, jenž trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.