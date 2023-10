Odměna za výtečný rok. Vondroušová i Muchová si zahrají Turnaj mistryň

Vondroušové a Muchové pomohly výsledky pátečních čtvrtfinále posledního letošního podniku WTA 1000 v Pekingu.

Nejprve Maria Sakkariová z Řecka ztroskotala na Američance Coco Gauffové a přišla o naději na posun mezi osm nejlepších, na který v posledních týdnech mocně útočila. Vyhrála nabitý turnaj v Guadalajaře, v Tokiu postoupila do semifinále, ale v Pekingu potřebovala lepší výsledek než čtvrtfinále.

Následný výpadek ve stejné fázi ukončil i velmi malé zbývající šance Lotyšky Jeleny Ostapenkové.

Markéta Vondroušová hraje forhend v prvním kole turnaje v Pekingu.

Šampionka letošního Wimbledonu Vondroušová figuruje v průběžném živém pořadí sezony na šestém místě o jedenáct bodů před sedmou Tunisankou Uns Džábirovou a o 21 před osmou Muchovou, která se blýskla tažením do finále Roland Garros a semifinále US Open.

A nyní je jasné, že tyto tři tenistky už nikdo z postupových pozic nevystrnadí.

Vondroušová v Pekingu nečekaně vypadla hned v prvním kole, Muchová tam chyběla, protože nestihla doléčit potíže se zápěstím z US Open. Obě by se měly představit příští týden na akci WTA 500 v Čeng-čou.

Pak už se budou pomalu chystat na výpravu do Mexika, kde zažijí premiéru na Turnaji mistryň. Deblistky Krejčíková a Siniaková si hvězdnou sešlost vyzkouší už popáté v řadě. V roce 2021 slavily titul.

V ideálním případě by se všechny čtyři mohly z Cancúnu přesunout na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Seville, do nějž reprezentantky vstoupí dva dny po konci bojů v Mexiku.

Startovní pole dvouhry Turnaje mistryň, který proběhne od 29. října do 5. listopadu, kompletují Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová. Účastnice se nejprve rozdělí do dvou skupin po čtyřech, první dvě postoupí do semifinále.