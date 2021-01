Vondroušová vysvětlila, proč vyměnila kouče: Nechtěl se mnou cestovat, bylo to takové nemastné neslané

Abú Zabí Tenistka Markéta Vondroušová má letos jasný cíl - vydržet až do konce sezony. V uplynulých čtyřech letech se to předloňské finalistce Roland Garros ani jednou nepovedlo, třikrát kvůli zdravotním problémům a loni vzhledem ke koronavirem zkrácené sezoně.

Na okruhu WTA dnes Vondroušová hrála po více než třech měsících a v prvním kle turnaje v Abú Zabí prohrála se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. „Rvaly jsme se až do konce. Ona je nevyzpytatelná a hrála docela dobře. Hodně foukalo, ale je super, že jsem si mohla před Austrálií zahrát,“ řekla Vondroušová v on-line rozhovoru.

V rozhodující sadě levou rukou hrající tenistka upadla. Lekla se, že si udělala výron v kotníku. „Ale mám jen sedřený loket a koleno, což je dobrý,“ usmála se.

Minulý rok hrála turnaj naposledy koncem září na pařížské antuce, kde prohrála v prvním kole s pozdější šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou. Poté měla ještě nastoupit v Ostravě, ale z halového turnaje ji vyřadil pozitivní test na covid-19.

Kvůli koronaviru odletěla se zpožděním do Spojených arabských emirátů. První testy jí totiž vyšly pozitivní. „Šli jsem na další a byli jsme negativní a tady znovu,“ řekla. Odlišným výsledkům se divila. „Že musíme jít někam, aby to vyšlo správně. Já to prodělala, ale nic mi není a jeden test je pozitivní a další tři negativní.“

Nová sezona zná zatím program do poloviny července. Sokolovská rodačka plánuje hrát co nejvíce a především celý rok. „Chtěla bych konečně dohrát zdravá celou sezonu. To se mi ještě nepovedlo,“ konstatovala. Rok 2017 ukončila dříve kvůli bolavým zádům, o rok později ji zastavilo natržené tříslo a předloni zápěstí.

Po více než dvou letech ukončila v listopadu spolupráci s trenérem Janem Hernychem. „Byly nějaké problémy celkově. Nechtěl tolik cestovat, protože se mu narodilo další dítě a už to bylo nemastný neslaný,“ řekla tenistka.

Nově spolupracuje s Liborem Salabou, který s ní bude jezdit i na turnaje. Dále využívá služeb Jiřího Hřebce. „Je domluva, že je přítel na telefonu,“ uvedla světová jednadvacítka. Na sezonu se v Praze připravovala především s Hřebcem. „Hráli jsme spolu pořád. Libor byl na operaci s rukou a chodil se na tréninky jen dívat,“ dodala.

V Abú Zabí ještě čeká Vondroušovou čtyřhra v páru s Karolínou Muchovou. Následně se všechny hráčky přesunou speciály do Austrálie, kde je čeká čtrnáctidenní karanténa. „To mi přijde strašný. Budeme mít pět hodin, co můžeme ven, to bude docela těžký a asi divný, ale asi to musí být.“

Australian Open začne až v únoru a po úvodním grandslamu se uskuteční v Austrálii další turnaj. Na něj navazují prestižní akce v Dauhá a Dubaji. Domů se tak Vondroušová může vrátit až v polovině března. „Tak dlouho jsem nikde nebyla. Balila jsem, co mě napadlo. Měla jsem asi padesát kilo, ale jsem ráda, že turnaje jsou,“ uvedla Vondroušová.