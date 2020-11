Vueltu čeká vzrušující finiš. Carapaze s Rogličem dělí jen 10 sekund, co rozhodne?

ALTO DE L’ANGLIRU Do posledního týdne cyklistické Vuelty vjíždí jako lídr Richard Carapaz. Primož Roglič ale ztrácí jen sekundy, v závěsu jsou i další. Vypadá to, že letošní zkrácený ročník bude ještě hodně napínavý.

Deset vteřin. Rozdíl, který mezi sebou mají dva největší aspiranti na zisk červeného trikotu pro lídra Vuelty, není vskutku vysoký. Před pelotonem je ještě šest zrádných a náročných etap a cesta do Madridu je stále dlouhá.



Po nedělní etapě vysvlékl Slovince Primože Rogliče z červeného dresu Ekvádorec Richard Carapaz. Lídr bohaté stáje Ineos Grenadiers vloni ovládl italské Giro a rád by sbírku triumfů rozšířil právě o vítězství na Vueltě.

Těžké stoupání

Důležitý krok k tomu udělal právě ve včerejším dílu, který vyhrál Brit Hugh Carthy. Dvanáctá etapa sice měřila jen 109 kilometrů, o to náročnější ale byla. Před cílem totiž závodníky čekal jeden z nejtěžších výšlapů v profesionální cyklistice, dvanáct kilometrů dlouhé strmé stoupání na mytické Angliru.

„Byla to pěkně těžká etapa. Pořádně nás vyčerpala už sobotní etapa a někteří to na konci cítili. Byl to takový přirozený výběr. Pamatoval jsem si tento výšlap z roku 2017, ale i tak to bylo neuvěřitelné. Nejprve jsem to zkusil rozjet, pak jsem držel rychlost a nakonec je z toho deset sekund,“ řekl unavený, ale šťastný nový vedoucí muž závodu, jenž za Carthym na čtvrtém místě zaostal o 16 sekund. „Situace je pro nás nyní příznivá, ale hlavní je zajet dobrou Vueltu.“

Zdá se, že Rogliče včerejší etapa potrápila více. Dojel sice hned za Carapazem, ovšem s desetisekundovým odstupem. „Pro sprintera to byl hodně těžký výšlap, co? Neměl jsem svůj nejlepší den, s výsledkem jsem ale přesto spokojený. Uvidíme, jak dopadne úterní časovka. Bude to hodně těžké, ale dám do toho sto procent a uvidíme, co to s žebříčkem udělá,“ řekl druhý z adeptů na celkové vítězství.

Vuelta má pro Rogliče velký význam. Právě na ní se loni radoval ze své první vyhrané Grand Tour a letos by na to rád navázal. Našlápnuto má dobře. Na časovku se ale plánuje zaměřit i nový lídr. „Vstoupíme do ní s myšlenkou vydat ze sebe maximum, abychom naše vedení ubránili,“ varoval soupeře Carapaz.

Rozhodnou hory?

Cyklisty dnes čeká druhý a zároveň poslední odpočinkový den, pak už půjde opravdu do tuhého. Už úterní individuální časovka dlouhá 33,7 kilometru může výrazně zamíchat pořadím. Následovat budou tři dlouhé kopcovité etapy, v sobotu uzmou poslední zbytky sil hory mířící na Alto de la Covatille. Šest stoupání, náročná trasa plná zatáček... Právě zde se bude závěrečná Grand Tour sezony zřejmě rozhodovat. A přestože poslední závodní den nabídne rovinatou etapu, čas na odpočinek nebude ani zde.

Situace v průběžném pořadí je vyrovnaná nejen mezi prvním Carapazem a druhým Rogličem, nejlepší pětici dělí pouhá minuta a 50 sekund. „Je to vzrušující. Myslím, že fanoušci mají vše, co by si jen mohli přát. Všechno je pořád ve hře,“ říkal včerejší vítěz Carthy nadšeně. A zcela oprávněně, i on je totiž jakožto třetí muž pořadí stále ve hře.