Výborná Davidová. Ve sprintu dojela pátá a vyjela si nejlepší výsledek v sezoně, Krčmář dojel na 31. místě

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprint: Ženy - 7,5 km: 1. Alimbekavová (Běl.) 20:12,3 (0 trest. kol), 2. Eckhoffová (Nor.) -8,5 (1), 3. Preussová (Něm.) -9,9 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -16,9 (1), 5. Davidová (ČR) -19,4 (1), 6. Simonová (Fr.) -20,1 (2), 7. Vitozziová -22,3 (0), 8. Wiererová (obě It.) -25,6 (1), 9. Hauserová (Rak.) -34,1 (1), 10. Eganová (USA) -35,7 (1), ...24. Charvátová -1:05,4 (3), 77. Teplá -2:31,8 (1), 83. Jislová -2:45,0 (4), 84. Puskarčíková (všechny ČR) -2:51,0 (4). Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. H. Öbergová (Švéd.) 216, 2. Alimbekavová 211, 3. Röiselandová 211, 4. E. Öbergová 172, 5. Skottheimová (obě Švéd.) 152, 6. Preussová 150, ...14. Davidová 121, 52. Charvátová 25, 63. Jislová 3. Muži - 10 km: 1. Dale (Nor.) 23:32,5 (0 trest. kol), 2. Fillon Maillet -17,1 (0), 3. Claude (oba Fr.) -29,0 (1), 4. J.T. Bö (Nor.) -41,2 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -44,3 (0), 6. Jacquelin (Fr.) -45,7 (2), 7. Christiansen (Nor.) -51,1 (1), 8. Doll (Něm.) -51,7 (1), 9. Laegreid (Nor.) -56,3 (1), 10. Lesser (Něm.) -1:00,0 (1), ...31. Krčmář -1:41,1 (2), 38. Moravec -1:53,9 (1), 41. Štvrtecký -2:01,1 (3), 77. Krupčík -2:55,5 (3), 79. Václavík (všichni ČR) -2:57,6 (4). Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 253 b., 2. Samuelsson 215, 3. Laegreid 177, 4. Fillon Maillet 177, 5. Dale 174, 6. T. Bö (Nor.) 174, ...16. Krčmář 117, 22. Moravec 93, 62. Krupčík 1.