Vyladí slalomářka Dubovská formu? Chci zrychlovat, musím hledat limity, říká

Lidovky.cz: Vzpomněla jste si, že by se vám v minulosti něco takového stalo?

Někdy dřív. Hádám, že třeba tak tři roky nazpátek se to mohlo stát. Teď už ty chyby nejsou časté, ale někdy se prostě přihodí.

Lidovky.cz: Jaké to byly chyby?

V neděli v Kranjské Goře to prostě nebyla moje jízda, i když podle průběžného času by mi v pohodě vyšla. Ale stahovalo mě to stále víc a víc dozadu, až mě to pak vykoplo, že jsem se postavila na vnitřní nohu a tento pohyb mi automaticky dal nohu do špicaru. Tomu ale už předcházely tři špatně projeté branky.

V Chorvatsku mi nesedl sníh, který byl takový všelijaký. Když je najednou politý a posolený, stávají se lyže dost nestabilní. Ukončila jsem oblouk příliš rychle, a když jsem se postavila na lyži, sebralo mi to nohu.

Ale vím, že to byly moje chyby. Snad už to napotřetí bude všechno v pořádku.

Lidovky.cz: V Kranjské Goře to vypadalo, že jste jela trochu opatrněji...

Když moc nevidím pod nohy, což tam tak je, tak si až tolik nevěřím. Mohlo to tedy vypadat opatrně – jak říkám, od začátku to nebyla moje jízda.

Lidovky.cz: Souvisely chyby třeba s trochu jiným pojetím nebo vyplynuly z něčeho, o co se snažíte v tréninku?

Teď se mi občas i v tréninku stane, že vypadnu z jízdy, zatímco dřív jsem vždycky dojela až dolů. Ale pokud se chci zrychlovat, musím hledat svoje limity, kam až to jde, třebaže z rychlosti někdy chyby vyplynou. I když tohle zrovna nebyly chyby z rychlosti. Musím to všechno nějak stabilizovat a věřím, že to bude dobré.

Lidovky.cz: Jak jste si tyto závody vyhodnotili s trenérem Prevuzňákem?

Když jsem v Záhřebu v horní pasáži měla dobrý mezičas, byl rád, že jsem se do toho takhle pustila. Ale v Kranjské Goře naopak nebyl nadšený vůbec.

Lidovky.cz: Probírala jste závody s mentálním koučem Hvoreckým?

Kontinuálně pořád nad něčím přemýšlíme, bavíme se o tom, ale z těchto dvou neúspěchů za sebou žádné závěry neděláme. Určitě se nehroutí svět. Je to sport a takové věci se stávají. V úterý mám novou šanci.

Lidovky.cz: Zdravotně jste v pořádku?

Ano, jsem zdravá. Akorát jsem měla trošku problémy se zády, ale při jízdě mě to nijak extra nelimituje.

Lidovky.cz: Další závod vás čeká ve Schladmingu. Je dobře, že máte možnost rychleji na ty dva nepovedené závody zapomenout?

Uvidíme, jak se mi povede. (směje se) Ale určitě je lepší, když další závod následuje takhle rychle, i když času na trénink i oddech je trochu méně. Já bych závodila klidně každý den, kdyby to šlo a zvládala bych to. Navíc v Schladmingu to zase bude něco úplně nového: v rámci Světového poháru tam ženy pojedou vůbec poprvé, je to velmi strmý kopec a k tomu se pojede večer... Může se stát cokoliv.

Lidovky.cz: Zároveň jde o poslední slalomářskou prověrku před olympiádou. Vnímáte to?

Soustředím se pouze na ten závod a pak teprve uvidím, co bude dál.

Lidovky.cz: Jak strávíte tu závěrečnou přípravu?

Teď bylo dlouhé závodnické období, tak před olympiádou zřejmě budeme hlavně trénovat. Doufám, že v Jasné budou dobré podmínky.