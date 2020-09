Výsledky vždy nemusí být skvělé, abyste ze sebe měli dobrý pocit, hodnotí Plíšková turnaje v Americe

Řím Poslední krůček chybí Karolíně Plíškové k obhajobě titulu na prestižním turnaji v Římě. Česká tenistka se v pondělním finále utká se Simonou Halepovou a přestože houževnatou Rumunku na antuce ještě neporazila, v úspěch věří. Světová trojka totiž oranžovému povrchu s postupem času přichází na chuť.

„S antukou mám zvláštní vztah, ale není to tak, že bych ji vždy nenáviděla,“ sdělila Plíšková po nedělním semifinále, v němž ve dvou setech přemohla krajanku Markétu Vondroušovou.

„Když už nějaký povrch nesnáším, tak trávu. Na antuce už jsem zažila pár skvělých týdnů, dostala jsem se do semifinále v Paříži, takže to není tak, že se na ten povrch netěším. Teď je to pěkná změna, protože jsme dost času strávili na tvrdých kurtech.“

A jaký to paradox, na nejrychlejším tenisovém povrchu, který by měl její agresivní hře svědčit nejvíce, vyhrála česká ranařka po restartu sezony jediný ze tří zápasů. Z pozice nasazené jedničky vypadla hned v prvním kole na turnaji v New Yorku, na následném grandslamu US Open skončila po druhém zápase.



Sama tenistka ovšem svou zámořskou misi nevnímá negativně, naopak, přivezla si z ní potřebné zápasy a také cenné poznatky, jak sport funguje v časech pandemie.

„Všichni mluvili o tom, jak se mi Amerika nepovedla, ale já byla jediná, kdo to tak necítil! Výsledky vždy nemusí být skvělé, abyste ze sebe měli dobrý pocit,“ uvažuje Plíšková. „Jenom odcestovat tam byl velký krok, možná proto se tady v Římě cítím lépe. Zažila jsem bublinu a hrála nějaké zápasy, což jsem potřebovala. Neměla jsem jich mnoho, ale i ty tři mně pomohly dostat se zpět do soutěžního režimu.“

Co se týče výsledků, v italské metropoli už si čtvrtá hráčka světa počíná o poznání lépe.

Na cestě do finále ztratila jediný set, poradila si s krajankami Barborou Strýcovou a Vondroušovou, ve čtvrtfinále nadělila Elise Mertensové z Belgie v rozhodujícím setu kanára.

„V Římě jsem dosud měla náročné soupeřky, ale cítím, že má úroveň je s každým zápasem vždy o něco větší,“ libuje si. „Holky hrají na antuce dobře, můj nejoblíbenější povrch to nikdy nebyl, ale teď vím, že na něm dokážu hrát dobrý tenis a vyhrávat turnaje.“

K tomu, aby do sbírky přidala další trofej, Plíškové zbývá překonat poslední překážku. Česká tenistka se ve finále střetne s turnajovou jedničkou Rumunkou Halepovou.



A to je pořádná výzva, obzvláště na oranžové drti.

„Bude to velmi náročné, protože ona tvrdě bojuje, vyhrála turnaj v Praze a teď je ve finále i tady. Proti ní to nikdy nebude lehké na jakémkoli turnaji. Ale bude to výtečné finále,“ předpovídá Plíšková.

Ve vzájemné bilanci vede Halepová 7:4, ovšem Češka uspěla v posledních dvou duelech. „Měly jsme spolu spoustu dobrých zápasů, když jsem ji poprvé porazila ve Fed Cupu, povrch byl pomalý, takže od toho se můžu odrazit,“ vzpomíná Plíšková.

„V semifinále Roland Garros 2017 jsem měla výhru blízko, ona ale ten den hrála výborně. Cítím, že antuka je stále její povrch, ne můj, nikdy jsem ji na ní neporazila.“

Nicméně, vzhledem k aktuálnímu rozpoložení má Plíšková velkou šanci sérii porážek zlomit a obhájit římský titul.

Česká hvězda totiž začíná mít antuku v oblibě: „Mám více času na svou hru a některé nejlepší zápasy jsem odehrála právě na ní. Cítím, že může být pro mě, a každý rok to dokazuji čím dál více.“

Svá slova potvrzuje i přímo na kurtech, k vítězství na halovém turnaji ve Stuttgartu 2018 loni přidala prestižní trofej z Říma.

„A nyní cítím, že tyto výsledky dokážu zopakovat i bez velké přípravy na antuku, na kterou teď nebylo moc času. U mě záleží vždy na mentální stránce, jak se cítím, v jakém jsem rozpoložení a jestli si to dokážu užít.“