ONLINE: Na MS se jede vytrvalostní závod. Davidová po chybách zlato neobhájí

Asi každý si ten závod pamatuje.

Davidová před dvěma lety ve slovinském středisku předvedla parádní výkon. Rychlý na trati, bezchybný na střelnici.

Díky němu triumfovala o 27 sekund před Švédkou Hannou Öbergovou a připsala si svůj dosavadní největší úspěch v kariéře.

Jak si povede tentokrát?

Šestadvacetiletá Davidová na letošním mistrovství zatím v individuálních kláních zapsala šesté místo ve sprintu a šestnácté ve stíhačce.

Česká reprezentantka Markéta Davidová na trati během stíhacího závodu na mistrovství světa v Oberhofu.

Zatímco v nejkratším závodě neudělala ani jednu střeleckou chybu, ve stíhačce minula hned pětkrát. Běžecky měla 23. a 14. nejrychlejší časy, za což spokojená nebyla.

„Myslela bych si, že by mi tyhle tratě mohly sedět. V minulosti to tak bylo. Běžecká forma se tu ale nesetkala s úplným vrcholem, jak bych si představovala. Na druhou stranu se mi dnes jelo o něco líp než dřív, tak doufám, že to bude lepší,“ líčila v neděli.

Češka se potýká i s lehkými zdravotními problémy. Den před dnešním startem se omluvila z rozhovorů a asistent trenéra Jiří Holubec vysvětlil, že má problémy s hlasivkami.

„Má trochu chycené hlasivky, ale nemyslím si, že by ji to ovlivňovalo na trati. Neběhá tu špatně. Když dá čtyři nuly, může mít medaili,“ uvedl.

Davidová se do vytrvalostního závodu pustí jako druhá v pořadí za Slovinkou Polonou Klemenčičovou.

Další české reprezentantky následují později: s číslem 22 Tereza Voborníková, s 46 Lucie Charvátová, s 80 Eliška Václavíková a s 90 Tereza Vinklárková. Závodu se účastní 94 biatlonistek.

První žena Světového poháru – Francouzka Julia Simonová – se na 15kilometrovou trať pustí jako šestá. Italka Lisa Vittozziová, která vede pořadí vytrvalostních závodů, jako jedenáctá. Její krajanka Dorothea Wiererová startuje s číslem 4.

Němka Denise Herrmannová-Wicková vyrazí s jedenatřicítkou, Švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy s dvacítkou, respektive s šedesátkou.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.