Schyluje se k bizarní boxerské exhibici? Jezdec formule 1 vyzval Hamiltona do ringu, ten zarytě mlčí

PRAHA „Mám za sebou i různé rvačky, nic šíleného. Ani nic, čím bych se chlubil,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro The Athletic jednatřicetiletý australský pilot formule 1 Daniel Ricciardo před Velkou cenou Španělska. Rád by jednou zažil pocit boxera v ringu a dokonce už předložil nabídku na exhibiční duel Britu Lewisi Hamiltonovi.

V nejprestižnějším motoristickém seriálu má na kontě 191 startů, sedm vítězství, 31 umístění na pódiu a tři pole position. Dvakrát byl celkově v mistrovství světa třetí, letos mu patří průběžné sedmá příčka.

Krom titulu mistra světa sní ještě o jednom triumfu, možná přeci jen pro něj schůdnějším.

„Rád bych udělal charitativní boxerský zápas, kde bych jen cítil ten adrenalin, když chodíte po ringu a je na vás upřena pozornost všech,“ přiznal pro The Athletic muž, kterého učí bojovným dovednostem kamarád, amatérský boxer.



„Jeden z mých nejlepších kamarádů byl amatérský boxer a byl v tom opravdu dobrý. On boxoval, já závodil, ale oba jsme vlastně byli individualisty v trochu netradičních sportech. Jakmile jsem začal brát závodění vážněji, platilo to také pro kondici. A tu jsem si zlepšoval právě boxem,“ začal své vyprávění rodák z Perthu.

„Ale nejsem bojovník. Ač jsem se snažil působit drsně, být tvrďák, nepatří to ke mně. Jen jsem se prostě do tohoto sportu zamiloval. Stejně jako postupně do MMA. Aktuálně na svém Youtube kanále nesleduji nic jiného než všechnu tu show okolo, jsem trochu pitomec,“ směje se sympaťák, kterého už jméno předurčuje k italským předkům. Ty má po otci Guiseppemu.



Zároveň přiznal, že momentálně se boxu nemůže věnovat tak, jak by si přál. V přípravě sem tak předvádí stínování, kombinace, ale klasický boxerský trénink nyní nepodstupuje. Byť na boxu vyrostl a v posledních letech propadl MMA. Naposledy si díky tomu, že se v té době nacházel v Los Angeles, užil galavečer mezi Dustinem Poirierem a Conorem McGregorem. Ira pak viděl osobně na galavečeru v červenci 2015, kdy zničil Chada Mendese.

Jinak to má se sledováním UFC s ohledem na závodění primárně po Evropě či Asii a kořenech v Austrálii přece jen náročnější. „Hodně brzké vstávání je příšerné,“ směje se Ricciardo, který následně ukazuje své „zlé já“ výčtem svých oblíbenců – Chris Leben, Carlos Condit a Cub Swanson.

Následně přiznal, že onu nabídku na exhibiční (charitativní) boxerský duel už jednomu konkurentovi nabídl. Tomu největšímu. „Ano, šel jsem s touto myšlenkou za Lewisem Hamiltonem. Někdy v roce 2016, když zveřejnil na Instagramu video, jak boxuje. Bohužel na to tehdy nereagoval. Možná bych mu tu otázku mohl položit znovu,“ řekl na adresu šestatřicetiletého britského sira, vítěze rekordních 97 závodů, 99 pole position a sedmi titulů mistra světa (drží spolu s Michaelem Schumacherem).



„Dobrý souboj by to mohl být také s Maxem Verstappenem nebo Daniilem Kvjatem, kteří oba také trénují. A Daniil vypadá, že mu to celkem jde,“ přidal Australan jména dalších potenciálních soupeřů.

A koho by naopak vyzval ze světa bojových sportů na dráhu? „S Conorem McGregorem. Hodně na toto téma mluví, a navíc má dost zajímavých rychlých aut doma v garáži,“ dodal Ricciardo s dovětkem, že pokud by přece jen na onen exhibiční duel někdy došlo, dokonce už uvažoval o své nástupové melodii: „Líbí se mi ta Chrise Weidmana Won‘t Back Down, nebo Mount Everest od Labrinthu, co používá Max Holloway. Určitě chci něco nabitého silou, ne instrumentálního.“



Dočká se on i fanoušci další hodně zajímavé exhibiční boxerské záležitosti?

Aktuálně světem bojových sportů hodně hýbou sourozenci Jake a Logan Paulovi, v září je pak v plánu zápas dvou bývalých nejsilnějších mužů planety – Islanďana Hafthora Björnssona a Brita Eddieho Halla.