Williamsová na sebe chtěla upozornit. ‚Kočičí oblek‘ vysvětlila i inspirací atletickou celebritou

Melbourne Na kurtu strávila Serena Williamsová pouze 70 minut a po hladké výhře 6:3 a 6:0 oslavila postup do třetího kola Australian Open. Daleko více než sebejistý výkon zaujal další z řady extravagantních outfitů devětatřicetileté Američanky.

Serena Williamsová a výstřední oblečení na kurtech, na to spojení si už fanoušci tenisu za ty roky zvykli. Třeba v roce 2004 se jim při US Open v New Yorku představila v džínové sukni a ve vysokých černých botách, které ale nesměla nosit během zápasů.

Po návratu z mateřské dovolené nejdříve olympijská vítězka z roku 2012 zaujala přiléhavou černou kombinézou. I přes řadu pochybností nakonec Ženská tenisová asociace WTA ‚kočičí oblek‘ na French Open 2018 uznala a povolila nastupovat hráčkám i v podobných oděvech. Kromě něj byly dovoleny i legíny, které byly dosud zakázány.



„Ani nevím, co to bylo. Nějaký neopren? Fakt jsem nevěděla, že v tomhle se může hrát, což mě překvapilo. Co si pamatuju, tak i když byla zima, nikoho v dlouhých kalhotách nenechali hrát,“ reagovala před dvěma roky po vzájemném duelu Kristýna Plíšková.

„Všechny mámy, co za sebou mají náročné těhotenství, se chtějí vrátit a zazářit, být v centru dění. Tohle jsem chtěla vyjádřit,“ vysvětlila Williamsová svůj postoj.



Na letošním Australian Open, kde Williamsová postoupila po výhře nad Srbkou Ninou Stojanovičovou, se Američanka vrátila ke svému ‚kočičímu obleku‘, který má na pravé noze nohavici, levá dolní končetina Williamsové je odhalena.

„Inspirovala jsem se Flo-Jo. Byla to výborná atletka, když jsem vyrůstala,“ prozradila Williamsová. Florence Griffithové-Joynerové byla v 80.letech extravagantní sprinterskou hvězdou, trojnásobnou olympijskou vítězkou a držitelkou dosud platných světových rekordů v bězích na 100 a 200 metrů.

Florence Griffithová-Joynerová.

Ve třetím kole Australian Open narazí Williamsová na devatenáctiletou ruskou Anastasii Potapovovou. Serena Williamsová je 23 násobnou grandslamovou vítězkou, k vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových titulů jí chybí pouze jeden vavřín.