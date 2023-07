ONLINE: Vondroušová bojuje o osmifinále, Kvitová si zajistila třetí kolo

Po druhém úspěšném zápase na letošním Wimbledonu už Vondroušová přiznala, že travnatému povrchu přichází na chuť. Poctivě tak buduje nové londýnské maximum, o další kousek ho může posunout proti 20. nasazené Chorvatce Vekičové.

ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Donna Vekičová Utkání sledujte v podrobné reportáži.

Jejich jediný společný zápas se datuje do roku 2018, tehdejší vítězství Chorvatky tudíž nemá příliš velkou vypovídající hodnotu. Zásadnější je současná forma, kterou ani jedna nemají vůbec špatnou. V berlínské generálce dokráčela Vondroušová do čtvrtfinále, Vekičová dokonce do finále, kde nestačila na Kvitovou.

V All England Clubu se oběma letos daří: Češka vyřadila Američanku Stearnsovou a Rusku Kuděrmětovovou, Chorvatka zase přehrála Číňanku Čang Šuaj a Američanku Stephensovou. Zápas tak slibuje nesmírně vyrovnanou bitvu.

Bouzková vyzve světovou pětku

V úvodních dvou utkáních ztratila Bouzková dohromady jen osm gamů, největší trable měla v závěru prvního kola proti kvalifikantce Waltertové ze Švýcarska, s bývalou světovou dvojkou Estonkou Kontaveitovou si poradila bez problémů.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Caroline Garciaová Duel sledujte v podrobné reportáži cca od 19.15.

Nyní ovšem přichází zkouška v podobě páté hráčky žebříčku WTA Francouzky Garciaové. Tenistky se utkaly už dvakrát a pokaždé na anglické trávě. Před dvěma lety slavila Češka v Birminghamu a na papírově silnější soupeřku si vyšlápla i loni v osmifinále Wimbledonu.

Tehdy se díky vítězství mezi nejlepší šestnáctkou poprvé v kariéře probojovala do grandslamového čtvrtfinále, za stejným cílem míří i letos a právě skalp Garciaové by jí dodal ještě víc sebevědomí.

Jisté představení Kvitové

Druhý zápas Wimbledonu sehrála dvojnásobná šampionka Kvitová na skromnějším kurtu číslo dvě. Oproti úvodnímu mači na centrálním dvorci ovšem podala spolehlivější výkon, neztratila ani set a Bělorusku Sasnovičovou smetla dvakrát 6:2 za hodinu a 16 minut.

Devátá hráčka světa předvedla tradičně zajímavé představení na trávě, připsala si 25 vítězných míčů, které zákonitě doplnila i 17 nevynucenými chybami.

S grácií šampiónky zvládala především momenty, ve kterých musela odrážet úpornou snahu Bělorusky o zdramatizování utkání.

Jak se Kvitová postaví ke kritickým okamžikům, předvedla hned v prvním gamu. Dvojchybou nabídla sokyni dva brejkboly, jeden odvrátila s velkým štěstím, když její kraťas škrtl pásku, ale nakonec přepadl na soupeřčinu stranu kurtu. Další už účinně zlikvidovala servisem. Následnými dvěma fiftýny poklidně obhájila servis, který nakonec v zápase dvakrát ztratila.

V obou případech ovšem bravurně reagovala a nenechala Sasnovičovou brejk potvrdit. K sebevědomě zvládnutým testům odolnosti navíc přidala šestkrát cennou kořist v podobě podání sokyně.

Česká tenistka Petra Kvitová ve druhém kole Wimbledonu.

Když Češka proměnila hned první ze tří vypracovaných mečbolů, radostně zaťala pravou pěst a oslavovala výhru dvakrát 6:2 i úspěšnou odvetu za vyřazení v prvním kole Wimbledonu 2018.

„Prohra s ní tehdy hodně bolela, tentokrát jsem nechtěla nic takového dopustit. Zápas byl hodně náročný, především mentálně, jsem šťastná, že jsem ho zvládla a postupuju,“ hodnotila Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. O osmifinále zabojuje s kvalifikantkou Srbkou Stevanovičovou, která vyřadila Karolínu Plíškovou v prvním kole.

Jistý O’Connell vyřadil Veselého

Na Wimbledonu už Veselý další vítěznou kapitolu nenapsal, po nečekaném postupu přes Američana Kordu nenašel účinnou zbraň na skvěle hrajícího Australana O’Connella a s travnatým grandslamem se loučí po výsledku 3:6, 5:7 a 4:6.

Rodákovi z Příbrami utkání s 73. tenistou žebříčku ATP nesedlo. Marně hledal především jistotu po druhém podání, v následných výměnách totiž uspěl jen v 11 z 28 případů.

Zároveň nedokázal efektivně proměňovat brejkboly jako v zápase s Kordou, ve druhém kole využil jen jediný v úvodním setu. Oba hráči si připsali 36 vítězných míčů, jenže Australan udělal jen 15 nevynucených chyb oproti 36 Veselého, kterému nepomohlo ani 16 es.

Jiří Veselý a Christopher O'Connell po zápase druhého kola Wimbledonu.

Po dvou hodinách a osmi minutách O’Connell proměnil po hbitém přesunu k síti hned první mečbol. Kvůli prohře Veselého 3:6, 5:7 a 4:6 je tak jasné, že jediným Čechem ve třetím kole mužské dvouhry bude Jiří Lehečka.

Krejčíková se Siniakovou vyráží za obhajobou

Loni společně vyhrály Australian Open, Wimbledon i US Open. Krejčíková se Siniakovou už obhájily svůj triumf v Melbourne, nyní chtějí uspět i v Londýně.

V úvodním zápase hrají s párem Lin Ču a Wu Fang-hsien, pro Češky bude zásadní, jestli Krejčíkovou nebude limitovat zraněný kotník, kvůli němuž skrečovala čtvrteční druhé kolo singlu.

Centrkurt plný velkých jmen

Na největší dvorec pořadatelé v pátek naplánovali zápasy nejzářivějších hvězd současnosti. Program záhajila mužská světová jednička Španěl Alcaraz, který udolal 6:4, 7:6 (7:2), 6:3 Francouze Müllera. Po skončení rozehraného duelu Murrayho a Tsitsipase (6:7, 7:6, 6:4), nastoupí také vládkyně ženského žebříčku Polka Šwiateková proti Chorvatce Martičové.

Wimbledon 2023 příloha iDNES.cz

Večerní duel proti Švýcaru Wawrinkovi sehraje obhájce trofeje Srb Djokovič, který pokračuje v útoku na 24. grandslamový titul.

Světová dvojka Běloruska Sabalenková přehrála 2:6, 7:5, 6:2 Francouzku Gračovovou, nastoupí také loňská finalistka Tunisanka Džábirová.

Páteční program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ): Šwiateková (1-Pol.) - Martičová (30-Chorv.), Wawrinka (Švýc.) - Djokovič (2-Srb.). Kurt č. 1 (14:00): Norrie (12-Brit.) - Eubanks (USA), Džábirová (6-Tun.) - Paj Čuo-süan (Čína). Kurt č. 2 (12:00): 4. zápas Bouzková (32-ČR) - Garciaová (5-Fr.). Kurt č. 15 (12:00): 3. zápas Vondroušová (ČR) - Vekičová (20-Chorv.).