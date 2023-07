Do třetího kola jdou Lehečka, Bouzková a Vondroušová. Češky kosila i zranění

Strýcová ukázala divákům v All England Clubu další bojovné představení, vztekala se, emotivně slavila zisk klíčových míčů, s 23. nasazenou Polkou Linetteovou se hrdě přetahovala. Urputným snažením si ale tentokrát vítězství nezajistila a prohrála v tříhodinové bitvě 4:6, 7:6 (8:6) a 3:6.

Na londýnské zastávce rozlučkového turné rozhodně nenudila. Podání Linetteové ukořistila hned třikrát, smutnit tak mohla především z vlastních ztrát. Nedokázala totiž využít slibný rozjezd prvního setu, ani příležitosti v rozhodující třetí sadě.

Celkem si připsala 42 nevynucených chyb a jen 25 vítězných míčů. Polku měla nalomenou především po snížení na 3:4 v první sadě, docílila ještě vyrovnání na 4:4, ale závěr setu už nezvládla.

O to více chtěla Strýcová uspět ve druhém dějství, úvodní brejk ovšem nepotvrdila, záhy mohla ztrácet už 1:3, čtveřici brejkbolů ovšem smazala. Mezitím Linetteová našla neotřesitelnou oporu v podání, zkušenou Češku téměř nepouštěla do hry, jenže do rozdílového náskoku se ne a ne dostat.

I proto dotáhly tenistky sadu do tiebreaku. V něm už se jejich jistota servisu vytratila. Strýcová zpackanou smečí nabídla soupeřce mečbol, ale chybu napravila skvělým bekhendem. Když následně vybojovala další dva míče, slavila vyrovnání.

Energii, kterou vložila do zkrácené hry, česká tenistka mírně postrádala v rozhodujícím setu, v němž popáté v zápase ztratila servis. S mankem si stejně jako v úvodní sadě neporadila, ještě jednou přišla o podání a prohrála 3:6.

Lehečka přehrál světovou devatenáctku

Lehečka si účast ve třetím kole Wimbledonu zajistil výtečným výkonem. Mírně favorizovaného Argentince Cerúndola, 18. nasazeného a šampiona generálky v Eastbourne, smetl třikrát 6:2.

Český tenista určil ráz utkání hned v prvním gamu, v němž zabodoval na příjmu. V dalším průběhu utkání zapsal ještě pět brejků, sám naopak podání neztratil ani jednou.

Právě servisem si skvěle pomáhal, úřadoval i od základní čáry či na síti. K mečbolu se dostal už po hodině a 25 minutách, proměnil ho pohotovým volejem a může se těšit na premiérové třetí kolo londýnského grandslamu.

Postup si zajistil i díky 23 vítězným úderům a pěti esům, nevynucených chyb udělal jen 16. Dál se střetne s turnajovou šestnáctkou Američanem Paulem.

Bouzková zdolala loučící se Kontaveitovou

Na jistý výkon z prvního kola navázala Bouzková i proti Estonce Kontaveitové, která se kvůli chronickému zranění zad loučila na Wimbledonu s kariérou. Česká tenistka přehrála bývalou světovou dvojku jasně 6:1 a 6:2.

Zatím tak drží naděje na zopakování loňského čtvrtfinále, kterými si vytvořila největší grandslamový úspěch. V dalším kole ovšem narazí na pátou nasazenou Francouzku Garciaovou.

Bouzková v zápase dominovala, ale Kontaveitová několikrát ukázala, že s rozlučkou zase tolik nespěchá. Například v pátém gamu trápila soupeřku osm minut. Čtyřiadvacetiletá Češka pak potvrdila pozici nasazené hráčky a první sadu zakončila po půl hodině přímým bodem z podání.

Marie Bouzková ve druhém kole Wimbledonu předvedla úder mezi nohama takzvaný tweener.

Druhé dějství zdramatizovala Estonka více, když přesnými údery lehce získala cenné fiftýny. V pátém gamu už ale Bouzková převzala otěže definitivně i díky ubývajícím silám sokyně. Při zisku klíčových bodů se navíc hlasitě povzbuzovala a ukazovala touhu utkání rychle dotáhnout.

Závěr si na rozdíl od úvodního duelu se Švýcarkou Waltertovou nezkomplikovala a po hodině a šesti minutách slavila výhru 6:1, 6:2 a postup do třetího kola.

Další úspěch Vondroušové

Není tajemstvím, že tráva nepatří mezi oblíbené povrchy Vondroušové. V současnosti 42. tenistka žebříčku ovšem na Wimbledonu ukazuje, že i na zelených dvorcích dokáže předvádět skvělý tenis. Ve druhém kole si poradila dvakrát 6:3 s dvanáctou nasazenou Ruskou Kuděrmětovovou.

Vondroušová těžila především z dvojice naprosto dominantních pasáží, kterými si v obou sadách vytvořila dostačující náskok. V úvodním setu si připsala čtyři hry v řadě, když hned dvakrát oloupila Rusku o podání.

Po chvilkovém zaváhání se vrátila do rytmu a spoustu sil Rusce sebrala i v nakonec neúspěšném sedmém gamu, ve kterém tenistky sehrály celkem 18 výměn. Třetím využitým brejkbolem si Češka zajistila zisk sady poměrem 6:3.

Ve druhém dějství zahájila krasojízdu o něco později. Přestože se urputně snažila o rychlé vytvoření náskoku, extrémně vyrovnanou druhou hru nezískala.

Proměnila až pátý brejk sady za stavu 3:2 a zkušeně si pohlídala zbytek zápasu. Po výhře dvakrát 6:3 si vytvořila nové wimbledonské maximum ve dvouhře, přičemž ve druhém kole hrála teprve podruhé. V dalším zápase vyzve Chorvatku Vekičovou.

Smolný mač Muchové

Muchová si musela na vstup do Wimbledonu kvůli deštivému počasí počkat až do čtvrtka, k ostrému duelu nastoupila poprvé od 10. června, kdy neúspěšně bojovala ve finále Roland Garros. Na londýnském grandslamu vypadla hned v prvním kole po porážce 4:6, 7:5 a 1:6 od Němky Niemeierové, která ve světovém žebříčku figuruje až na 103. místě, ale loni v All England Clubu postoupila do čtvrtfinále.

Muchová po dlouhé pauze působila nejistě, duel navíc dohrávala v bolestech a s obvázaným pravým stehnem. Za stavu 0:2 a 15:15 ve třetím dějství při přesunu u základní čáry uklouzla a spadla na zem tak nešťastně, že si krkolomně překřížila a zasedla nohy.

Když se zkoušela rozhýbat, cítila bolest, nejspíše v oblasti kyčle, na kterou si ukazovala, a vyžádala si ošetření mimo kurt. Vrátila se s obvázaným pravým stehnem a navzdory omezení v utkání pokračovala.

Vypracovala si ještě brejkbol na 2:3, ale na soupeřku už i vinou komplikací nestačila. Skvělý a téměř tři hodiny dlouhý zápas končila zklamaně. I před smolným zraněním se neprezentovala ideálním výkonem, ve druhé sadě však zabojovala a vrátila se zpět.

Už v prvním setu Češka záblesky své šikovnosti často pohřbívala špatnými rozhodnutími a výraznými omyly. Za stavu 4:5 ještě při podání zvládla odvrátit šest setbolů, při sedmém už ale nezkrotila snadný volej u sítě a o úvodní sadu přišla. Dopustila se v ní 18 nevynucených chyb.

Do druhého dějství vstoupila o poznání lépe, v úvodním gamu využila dvou po sobě jdoucích dvojchyb soupeřky a získala brejk, který dlouho hájila.

Pohled na kurt číslo 12, na němž hrají Karolína Muchová a Jule Niemeierová.

Přestože za stavu 5:4 sadu nedopodávala, vzápětí znovu udeřila na returnu a napodruhé už výhodu nepustila. Po dramatu proměnila až pátý setbol a skóre 7:5 hlasitě oslavila.

Úvod do rozhodujícího dějství sice nezachytila, když ve druhém gamu přišla o servis, ale nebýt zaškobrtnutí, po němž dohrávala se stále výraznější bolestivou grimasou, jistě by se pokusila o návrat.

Krejčíková zápas vzdala

Mezi povedené mače na trávě Krejčíková rozhodně nezařadí duel druhého kola Wimbledonu s Ruskou Andrejevovou, na kterou nestačila, zápas navíc za stavu 3:6 a 0:4 kvůli zdravotním problémům skrečovala.

Proti obrovské 16leté naději podávala česká tenistka nejistý výkon plný chyb, spoustu míčů navíc ztratila kvůli neúnavnému pohybu sokyně. Sama se navíc trápila s bolavým kotníkem, který si nechávala ošetřovat už v prvním kole.

Krejčíková ani zdaleka nepůsobila svěžím dojmem, vydřít si musela většinu gamů na servisu a nahecovanou soupeřku brzdila jen s velkými obtížemi. Za celý zápas si nevypracovala jediný brejkbol, na příjmu uhrála pouhých šest fiftýnů.

Poté, co prohrála první sadu 3:6, si nechala zkontrolovat bolavý kotník, ale do tempa se nedostala. Rychle prohrávala 0:3 a vyžádala si další ošetření. Nakonec zvládla jen jeden další game a skrečovala. Nejistý je tak její start ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou, se kterou obhajují titul.

Povedená úvodní sada Noskové nestačila

Premiérový zápas v hlavní soutěži Wimbledonu odehrála osmnáctiletá Nosková proti o šest let starší Maďarce Gálfiové. Soupeřku trápila především v první sadě, v níž si podmanila zkrácenou hru, ve zbývajících dvou setech, ale zaostávala a prohrála 7:6 (8:6), 2:6 a 2:6.

Největším rozdílem ve hře obou hráček byla úspěšnost na příjmu. Zatímco Nosková musela vstřebat 14 es a neproměnila ani jeden ze čtyř vydřených brejkbolů, Gálfiová od druhé sady zlobila sokyni ve všech situacích.

Z úspěšné první sady si ovšem může Nosková odnést spoustu poznatků. Na podání s výjimkou několika mála momentů koncertovala, jen při příjmu dlouho hledala správnou tóninu. Struny na své raketě ale naladila ve správný okamžik. Neuvěřitelně vyrovnaný první set urvala ve zkrácené hře, když získala třikrát podání soupeřky a zvítězila 7:6 (8:6).

Jenže dílčí nezdar Maďarku nakopl, k excelentnímu servisu přidala zlepšené returny a jistou útočnou hru. V zápase si připsala 41 vítězných míčů a pouhých 22 nevynucených chyb oproti 38 Noskové.

Siniaková se trápila na podání

Čtvrtou účast ve třetím kole Wimbledonu Siniaková letos nepřidá. Proti Ukrajince Curenkové se trápila na podání, které uhájila jen dvakrát, a po hodině a 26 minutách prohrála 4:6, 1:6. V Londýně měla určitě vyšší cíle, povedla se jí generálka v Bad Homburgu, přesvědčivě zvládla i úvodní duel s 24. nasazenou Číňankou Čchin-wen Čeng.

Jenže ve druhém kole marně hledala pohodu na servisu. Curenkové nabídla hned dvanáct brejkbolů a odvrátila jen šest z nich. Navíc nevyužila nejistoty soupeřky, která se rovněž dopouštěla množství chyb.

V zápase druhého kola se emoce střídaly jako na horské dráze, ani jedna tenistka neměla oporu v podání, které si za deset her prvního setu vzájemně vzaly hned sedmkrát.

Česká tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Zpočátku se z využitého brejkbolu radovala Siniaková, jen aby vzápětí prohrávala 1:3. Soupeřčinu výhodu brejku okamžitě smazala, ale znovu zaváhala a prohrávala 2:4. Ani z vyrovnání na 4:4 se česká tenistka dlouho netěšila, v následujících dvou hrách uhrála jen tři fiftýny a prohrála 4:6.

Sérii nezdarů protáhla i do druhého dějství, v němž bleskově ztrácela 0:3. Načež uhrála jediný game na podání, neprosadila se ani na příjmu a padla 1:6. V All England Clubu si může Siniaková spravit chuť ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou, která ovšem v singlu skrečovala.

Obhájkyně titulu pokračuje, Ruud končí

Na travnatém grandslamu setrvává loňská vítězka Rybakinová z Kazachstánu, Francouzkou Cornetovou porazila 6:2 a 7:6 (7:2) za hodinu a 44 minut. V zápase nastřádala 35 vítězných míčů, ale také 40 nevynucených chyb.

Nor Ruud ani letos poprvé neprošel přes druhé kolo, tentokrát ho vyřadil domácí držitel divoké Brit Broady, který se radoval z výhry 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 a 6:0. Končí i devátý nasazený Američan Fritz, který nestačil 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 na Švéda Ymera. Naopak postup slaví Němec Zverev, který udolal 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) Nizozemce Brouwera.