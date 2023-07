ONLINE: Vondroušová ve finále Wimbledonu odpovídá na ztrátu podání

Vondroušová může úspěšně završit senzační jízdu travnatým grandslamem. Ještě před startem letošního ročníku Wimbledonu se na londýnských dvorcích trápila: během předchozích čtyř účastí zvítězila v jediném zápase. Tato statistika je zapomenuta, rodačka ze Sokolova totiž hraje o životní úspěch.

Druhé grandslamové finále v kariéře Češce zajistí skok minimálně na 16. místo ženského žebříčku, titul jí dokonce vymrští do elitní desítky, čímž by překonala dosavadní maximum v podobě 14. příčky, kterou držela po tažení do finále Roland Garros 2019.

Poradit si ovšem musí s loňskou finalistkou Džábirovou, jež o titul bojovala i na US Open 2022. V obou případech ovšem sledovala radost soupeřky, v Londýně podlehla Rybakinové, v New Yorku Šwiatekové. Nyní sama touží po vítězných ovacích.

„V téhle sezoně jsem ji (Vondroušovou) ještě nezdolala. Hodlám se soustředit na sebe. Věřím si,“ hlásila světová šestka po vyhraném semifinále s Běloruskou Sabalenkovou.

Připomněla tak bilanci, která hraje ve prospěch české tenistky. Vondroušová si na Džábirovou letos vyšlápla na Australian Open i v Indian Wells. Jediný duel na trávě v Eastbourne 2021 ovšem ovládla Tunisanka.

Jenže od té doby předvedla Vondroušová na zastřižených pažitech obrovský vzestup. „Jo, teď už to asi je láska. Po tomhle zápase proti trávě nemůžu říct ani slovo,“ komentovala proměnu svého vztahu po čtvrtfinále s Američankou Pegulaovou, současnou světovou čtyřkou.

Kromě ní vyřadila také Ukrajinku Svitolinovou, krajanku Bouzkovou, Chorvatku Vekičovou i Rusku Kuděrmětovovou. Velká jména poslala domů i Džábirová. Útok na post světové jedničky zarazila Bělorusce Sabalenkové, obhajobu titulu překazila Rybakinové z Kazachstánu a udolala i dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Kvitovou.

Právě na úspěchy levoruké krajanky chce Vondroušová navázat. Po devíti letech tak může zvedat v All England Clubu trofej pro vítězku ženského singlu opět Češka. Poslední tuzemskou šampionkou grandslamové dvouhry se na Roland Garros 2021 stala Barbora Krejčíková.