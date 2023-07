Další česká levačka září ve Wimbledonu. V čem se skrývá jejich kouzlo?

Co se před dvěma týdny mohlo zdát čirou fantazií, stalo se ve čtvrtek odpoledne na slovutném wimbledonském centrkurtu báječnou skutečností. Tenistka Markéta Vondroušová zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:3 a postoupila do sobotního finále. Další česká levačka tak působí povyk v jinak spíš usedlém All England Clubu.