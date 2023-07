Otočila z 1:4 a zdolala světovou čtyřku. Vondroušová vybojovala semifinále

Češka se oklepala ze snadno ztraceného druhého setu a smazala i brejk Pegulaové ve třetí sadě. Kvalitní hrou završila atraktivní duel výsledkem 6:4, 2:6, 6:4 a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Wimbledonu.

Pegulaová vs. Vondroušová Podrobná reportáž

„Nevím, co se stalo, ve třetím setu jsem prohrávala 1:4 a pak jsem zápas otočila. Je to skvělý pocit, nemůžu tomu uvěřit,“ dojímala se Vondroušová v rozhovoru na kurtu.

Pod zataženou střechou, pro kterou se organizátoři rozhodli ve třetím setu za stavu 3:1 pro Pegulaovou kvůli blížícímu se dešti, získala Češka pět gamů v řadě a z wimbledonského pavouku odstranila při prvním vzájemném střetnutí světovou čtyřku.

„Nikdy jsem na kurtu číslo jedna pod střechou nehrála, jsou to nové zkušenosti,“ přiznala Vondroušová, která po pauze ke svému štěstí odvrátila brejkbol na 1:5, načež na podání soupeřky vyšvihla parádičku.

Na síti vybrala těžký míč a následně se takřka rybičkou natáhla k vítěznému voleji, kterému uznale zatleskaly ochozy i samotná Pegulaová.

Povedeným kouskem si Češka pomohla ke snížení na 3:4, na servisu ztrátu smazala úplně a vrátila se do boje o semifinále. A přidala na intenzitě. Dlouho se rvala o brejk, který jí Američanka darovala přetaženým forhendem za základní lajnu. Vondroušová šla podávat na vítězství.

A suverénně si vyrobila hned tři mečboly. Soupeřku za stavu 40:15 zatloukla u sítě a v slzách se radovala z velkého úspěchu.

„Snažím se zůstat v každém gamu, protože průběh se může rychle změnit, jak jsme dnes viděli. Jessica hrála dobrý zápas, hlavně ve druhém setu, tlačila mě k co nejlepšímu výkonu, až se mi povedlo vyhrát,“ smála se Češka. „Teď mám konečně ráda trávu, to je skvělý pocit!“

Do zápasu přitom nevstoupila ideálně. Hned při svém prvním podání čelila brejkové hrozbě, když přetáhla dobře mířený míček do výseče pro čtyřhru. Stav 40:30 na returnu Pegulaová bezprostředně využila, když výměnu zakončila přesným forhendem ven z kurtu.

Ztracený servis si však česká hráčka vzápětí vzala zpět. Nepříliš rázné druhé podání Pegulaové zkrotila přesným příjmem, na který Američanka nedosáhla. Premiérový game získala poté, co se ubránila nepříjemně liftovaným úderům i křižným ranám a donutila soupeřku chybovat.

Výhodu Pegulaové zlikvidovala nadobro při vlastním servisu, po kterém stav setu vyrovnala na 2:2. A rázem se dostala i do vedení. Atraktivní výměny hrály v její prospěch, tvrdé údery Vondroušová střídala s technickými kousky a na returnu nedarovala Američance jediný fiftýn.

Markéta Vondroušová bojuje ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Zvýšila sebevědomí a blýskla se esem. Pestrou hrou vytahovala soupeřku k síti a nutila ji k silovým úderům, které však často končily za základní lajnou. Z 0:2 otočila Vondroušová na 4:2. I Pegulaová ale předvedla své umění, k povedeným forhendům přidala přesný stopvolej a čistou hrou ztrátu snížila.

Navíc po vlažném forhendu Vondroušové vybojovala brejkbol. Chytrý return Pegulaové českou hráčku natolik překvapil, že zvládla míček odpálit jen za základní lajnu. Stejně jako v úvodu utkání ale Američanka nezvládla vlastní servis. Vondroušová využila nevynucených chyb, kterých Pegulaová v prvním setu natropila 13, a šla podávat na zisk úvodní sady.

Jednoduše si vypracovala tři setboly a přímým bodem proměnila hned první z nich.

Jessica Pegulaová ve čtvrtfinálovém zápase Wimbledonu.

Druhé dějství se začátkem podobalo prvnímu. Pegulaová získala servis a vytvořila si brejkbol. Tentokrát však česká tenistka podání udržela, srovnala na shodu a využila zaváhání Američanky, jež si uprostřed výměny vzala jestřábí oko, které pomohlo Vondroušové.

Češka přece jen zaváhala, na dalším servisu uhrála jen jeden fiftýn a dovolila soupeřce odskočit na 4:1. Američanku proměněný brejkbol nakopl, dostala se do ráže a Vondroušové zdramatizování druhé sady nedovolila.

Jistou hrou zvýšila na 5:2 a při returnu vykouzlila tři setboly. Češka sice zvládla snížit, Pegulaová ale parádně zaútočila. Po razantním křižném úderu do rohu kurtu zkrátila hru a kontr Vondroušové odpálila nechytatelným volejem.

Utkání tak rozhodovala až třetí sada. V prvním i třetím gamu si levoruká Češka vytvořila hned tři brejkové pozice, ani jednu však nedokonala. Naopak Pegulaová využila hned první situaci a uzmula výhodu 3:1.

Za tohoto stavu pořadatelé poručili k zatažení střechy, tudíž byl zápas na několik minut přerušen. A pauza nastartovala Vondroušovou k parádnímu obratu.

Díky němu si Češka ve čtvrtek v Londýně zahraje své první grandslamové semifinále od Roland Garros 2019, kdy uspěla, načež padla až v boji o titul.

Šwiateková v Londýně končí

Polská světová jednička se loučí s Wimbledonem před branami semifinále. Ve strhujícím utkání nestačila na Ukrajinku Svitolinovou, se kterou prohrála 5:7, 7:6 a 6:2. „Určitě si dám pivo a užiju si chvíle radosti se svým týmem,“ smála se vítězka v rozhovoru na kurtu. „Kdyby někdo před turnajem řekl, že budu v semifinále, nazvala bych ho bláznem.“

Čtvrtfinálové utkání navíc vyhrála jen necelý rok poté, co přivedla na svět dceru. „Ani nevím, co se děje, co se mi honí hlavou. Byl to neuvěřitelný zážitek, jsem ráda, že jsem dostala divokou kartu. Hrát takový zápas při skvělé atmosféře byl skvělý pocit,“ libovala si.

Výhry si cenila o to víc, že ji dokonala právě proti Šwiatekové. „Iga není jen perfektní tenistka, ale je to i skvělá osobnost. Byla jednou z prvních, která pomohla ukrajinskému lidu. Není jednoduché hrát zrovna s někým takovým, s někým, s kým sdílíte tolik pozitivních momentů. Ale jsem na sebe pyšná, jak jsem dnes hrála,“ pochválila se. V semifinále vyzve vítěznou Češku Vondroušovou.

Djokovič ztratil v osmifinálovém boji Hubertu Hurkaczovi z Polska svůj první set v rámci letošního Wimbledonu. Srbský tenista dál živí naděje na ovládnutí všech kalendářních grandslamů, jelikož trofej uzmul jak na Australian Open, tak na Roland Garros.

V postupu do semifinále mu chce zabránit ruský soupeř Andrej Rubljov, který má za sebou pětisetovou bitvu s Alexanderem Bublikem. V duelu proti sedminásobnému wimbledonskému šampionovi je jasným outsiderem.

V posledním úterním zápase vyzve Ital Jannik Sinner překvapivého čtvrtfinalistu Romana Safiullina z Ruska.

Úterní program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ):

Šwiateková (1-Pol.) - Svitolinová (Ukr.)

Rubljov (17-Rus.) - Djokovič (1-Srb.) Kurt č. 1 (14:00):

Pegulaová (4-USA) - Vondroušová (ČR)

Sinner (8-It.) - Safiullin (Rus.)