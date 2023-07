Vondroušová o mači s krajankou: Maruška mě děsně mlela, zabrala změna taktiky

Dosud nejdelší a nejnapínavější partii na letošním Wimbledonu svedla Vondroušová proti houževnaté Bouzkové. Její dobyvatelské snažení troskotalo na Bouzkové obraně, na její pohyblivosti a schopnosti vrátit přes síť skoro všechno.V náročné prověrce ovšem přece obstála. Její vítězný marš v All England Clubu pokračuje.

„Ohromně se mi ulevilo. Je neskutečné, co se mi povedlo,“ prohlásila na tiskovce. „Kdyby mi někdo před turnajem předpověděl, že postoupím do čtvrtfinále, odpovím mu, že se úplně zbláznil.“

Na grandslamu jste takhle daleko poprvé od Roland Garros 2019. Co to pro vás znamená?

Pořád v sobě nosím víru, že můžu na velkých akcích uspět. Hrála jsem taky finále na olympiádě. Samozřejmě je těžké vracet se po všech těch zdravotních problémech. Když člověk vezme raketu do ruky, není hned v super formě.

Co bývá při comebacku nejobtížnější?

Chybí zápasová praxe. Objeví se pochybnosti, jestli se dostanu tam, kde jsem byla. A jestli moje hra bude stejná. Jsem vděčná, že jsem zase ve formě.

Co bylo důležité v dnešním boji se soupeřčinou urputnou obranou?

Byla jsem na ni připravená. Předvedly jsme spoustu dlouhých výměn, které byly fyzicky náročné. Věděla jsem, že musím zvýšit agresivitu a častěji vyrazit na síť.



Tohle jste si říkala po první sadě?

Maruška mi nedala nic zadarmo, bylo to fakt maso. Zezadu mě hrozně mlela. Ano, musela jsem vystupňovat aktivitu a chodit dohrávat body na síť.

Marie Bouzková dobíhá míček během osmifinále Wimbledonu proti Markétě Vondroušové.

Vnímala jste, že hrajete národní derby?

Zápasy s českými holkami jsou pro mě extrémně nepříjemné. Tím spíš, když se známe odmala. Nejde z hlavy vymazat, že Maruška je super holka. Ale ani jedna z nás o postup do čtvrtfinále nechtěla přijít. Zvlášť v takové chvíli jsem nehodlala prohrát s Češkou. Na druhou stranu nejsme povahy, které by na kurtu dělaly nějaké strašné scény.

Teď na vás v pavouku číhá Američanka Pegulaové. Ještě jste se nestřetly, že?

Jenom v deblu v Indian Wells. Jinak jsme se míjely, ani jsme spolu moc netrénovaly. Vím, že hraje takové dlouhé placky, což je na trávě dost nepříjemné. V poslední osmičce už ale jde o všechno, takže do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se stane.

Jak se v šatně chová žena pocházející z miliardářské rodiny?

Má k tenisu dobrý přístup. Docela naslouchá ostatním hráčkám a má zajímavé názory na dění ve WTA. Je skvělé, že hraje, ačkoliv nepotřebuje vydělávat. Jde jí jen o sport. Je vidět, že ho má ráda.