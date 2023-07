Lehečka zápas s Medveděvem nedokončil, osmifinále Wimbledonu skrečoval

„Nevěděl jsem, že je jeho zranění tak vážné, dokud zápas neskrečoval,“ prozradil v rozhovoru na kurtu ruský tenista na účet Lehečky. „I přesto dokázal tvrdými a dobře mířenými údery klást odpor. Je škoda, že musel skončit, hráli jsme velmi kvalitní tenis.“

Už v závěru úvodní sady si český hráč na bolest stěžoval, v pauze si nechal ošetřovat puchýře mezi prsty na noze, je ale možné, že bojoval s vážnějšími problémy. S londýnským Wimbledonem se tak rozloučil těsně před branami čtvrtfinále.

Do zápasu se Lehečka pustil velmi odvážně, chtěl spoléhat na jakostní servis. Doplatil však na minimum přesnosti a trpělivosti, tudíž o podání hned na začátku přišel. Na returnu se projevovala jeho kvalita, složité údery Medveděva slušně krotil, opět však ztroskotal na zbrklých ranách, které končily v síti.

Najednou jako by se uklidnil a přitvrdil. Chytrou hrou i razantními údery soupeře přehrál a čistým gamem zmenšil ztrátu na 1:2. Medveděva v úvodu utkání trápilo nepřesné první podání, čtvrtou hru dokonce zahájil dvojchybou. Lehečka místo aby využil mezer, tropil nevynucené chyby, jak na svém, tak soupeřově servisu.

Míče, které měly v klidu končit v kurtu, létaly buď za něj, nebo se zachytily o síť. Ve čtvrtém gamu nabídl český tenista Medveděvovi dva brejkboly, které kdyby využil, odskočil by na alarmující skóre 1:4. Lehečka však vytasil svoje umění, hrozbu zlikvidoval a v klíčové chvíli stylovým bekhendem do protipohybu připsal za své jméno dvojku.

Jiří Lehečka se nechal po prohraném prvním setu v osmifinále Wimbledonu ošetřit.

Medveděv mu pomohl další dvojchybou, Lehečka lítal po kurtu a bezchybně srážel kvalitní rány světové trojky. 30:0 na soupeřově podání. Rus se ale sebral, předvedl dvě esa a brejkbolovou pozici českému hráči nenabídl. Lehečka se nevzdal, fantasticky uzmul vlastní servis na 3:4 a agresivně jel dál.

Aby vývoj úvodní sady otočil, musel získat ztracené první podání zpět. I když se snažil sebevíc, důležitý úkol nesplnil. Medveděv navíc za stavu 5:4 a 40:0 vykouzlil parádní eso, díky kterému set dokonal. Lehečka v posledním gamu výrazně strádal, v pauze mezi sety se nechal ošetřovat.

Nejspíše ho trápil nepříjemný puchýř mezi prsty, do druhé sady naskočil aktivně. Trocha tenisového štěstí a Medveděvovy neobvyklé chyby anulovaly jeho zbrklost a první podání, na rozdíl od úvodního setu, získal.

Další vlastní servis už se mu udržet nepovedlo. Na vině byly především zbytečné chyby, kterými podání Medveděvovi doslova odevzdal, a opět se pasoval do nepříjemné pozice. Po kiksu seděl zamračeně na lavičce a hluboce rozmýšlel o dalším průběhu utkání. Jenže ho pozitivně neovlivnil. Na returnu nezvládl ani jeden fiftýn a kazil i nadále.

V pauze zapříčiněné vyhrocenou situací v hledišti, kdy zřejmě jeden z diváků zkolaboval, se Lehečka soustředil na vlastní hlavu. A potom s raketou i přes viditelný nekomfort bojoval. Na ošetřovanou nohu nemohl došlápnout, výrazně si tak komplikoval počínání na kurtu.

Přesto odvrátil čtyři brejkboly a snížil na 2:3. Víc už předvést nedokázal. Ať se snažil sebevíc, bolest byla tak velká, že dělal vše proto, aby pohyb na noze omezil. Míče létaly a body na kontě ruského tenisty přibývaly.

Rus Daniil Medveděv v osmifinále Wimbledonu.

Už žádný game nepřipadl ve prospěch Lehečky.

6:4, 6:2 pro Medveděva, zářilo na tabuli v rohu kurtu číslo jedna.

A český tenista utkání ukončil.

Kvůli zdravotní potíži zápas skrečoval, za velkého potlesku se rozloučil s diváky a odešel do útrob stadionu.

Medveděv tak mohl slavit premiérové čtvrtfinále travnatého Wimbledonu. „Nikdy jsem tady nebyl tak úspěšný, ale nikdy jsem neprohrál na kurtu číslo jedna. Čtvrtfinále budu hrát na centrálním, radši bych hrál tady,“ vtipkoval s úsměvem. „Ale těším se moc, jsem velmi šťastný.“

Kvitová vyhlíží čtvrtfinále

Osmifinálovou rundu okusí rovněž Kvitová, která se předvede dokonce na centrálním dvorci. Ve druhém zápase na něm vyzve Tunisanku Džábirovou a poprvé od roku 2019 si zahraje ve druhém týdnu Wimbledonu.

V All England Clubu slavila česká tenistka v letech 2011 a 2014 grandslamové tituly, od té doby se ani jednou neprosmýkla do čtvrtfinále. Letos však na trávě vyhrála všech osm zápasů a slavila titul na turnaji v Berlíně.

V její prospěch hraje i příznivá bilance. S Tunisankou se utkala už pětkrát, ze čtyř zápasů odcházela jako vítězka. Stejně jako většina hráčů čelila i Kvitová letošní nepřízni londýnského počasí.

„Nic hezkého. Byla jsem úplně vyřízená,“ komentovala poslední utkání s Natalijí Stevanovičovou, při kterém kvůli dešti pauzírovala asi dvě hodiny. „Skoro nic jsem nesnědla, dokonce jsem usnula.“

Zkušeně si však se srbskou kvalifikantkou poradila. „V posledních gamech se mi na síti pár úderů povedlo,“ radovala se. „V takové chvíli si řeknu, že to umím. A někdy je mi líto, že dopředu nechodím častěji. Aspoň někdy se tak vracím do mladých let, kdy se šancí k zaútočení nabízelo víc. Hra se od té doby přece jenom změnila.“

Rybakinová postupuje, nastoupí Alcaraz

Obhájkyně titulu Jelena Rybakinová se na postup do čtvrtfinále příliš nenadřela. Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová po pěti gamech zápas kvůli zranění vzdala. Třetí nasazená Kazaška vedla 4:1, v dalším kole může narazit na dvojnásobnou šampionku Kvitovou.

Ve čtvrtfinále je i Američanka Madison Keysová, jež ukončila cestu šestnáctileté kvalifikantky Mirry Andrejevové. Ačkoli byla tři míčky od vyřazení, po velkém obratu porazila Rusku 3:6, 7:6 a 6:2.

Pětadvacátá nasazená Keysová si na londýnském grandslamu vyrovnala nejlepší tamní výsledek, mezi osmičkou byla i v roce 2015. Na trávě sérii letošní neporazitelnosti prodloužila na devět zápasů. Její příští soupeřkou bude buď další Ruska Jekatěrina Alexandrovová, nebo nasazená dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska.

Carlos Alcaraz ovládl před pár týdny první travnatý podnik ATP, když triumfoval v londýnském Queen’s Clubu. Úřadující světová jednička má na dosah premiérové čtvrtfinále ve Wimbledonu, loni ho v jízdě mezi osmičku zastavil ve čtyřech setech Jannik Sinner.

Nyní se španělský mladík utká s dalším italským soupeřem. Rozjetý Matteo Berrettini může být největší hrozbou, která ho čeká při cestě do vytouženého finále.

Pondělní program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ):

Džábirová (6-Tun.) - Kvitová (9-ČR)

Alcaraz (1-Šp.) - Berrettini (It.) Kurt č. 1 (14:00):

Alexandrovová (21-Rus.) - Sabalenková (2-Běl.)

Dimitrov (21-Bulh.) - Rune (6-Dán.) Kurt č. 2 (12:00):

Eubanks (USA) - Tsitsipas (5-Řec.)