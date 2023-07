Alcaraz ovládl Wimbledon. Ve strhujícím finále udolal Djokoviče v pěti setech

Aktuální lídr žebříčku Alcaraz se v pouhých dvaceti letech předvedl jako obrovský mentální silák, nepropadl smutku po zkaženém prvním setu, odčinil 45 nevynucených chyb, uspěl třeba i ve 26 minut dlouhém gamu v polovině třetího setu.

Alcaraz vs. Djokovič Podrobná reportáž

„Musím pochválit jeho výkon, ukázal kvalitu hlavně v závěru zápasu, musel ho dopodávat. Hrál skvěle, takže mu gratuluju,“ uznal Djokovič. „Myslel jsem, že s tebou budu mít problémy jen na antuce a betonu, ale dokázal jsi, že jsi silný i na trávě,“ vzkázal vítěznému kolegovi.

Alcaraz Srbovi aktivně vzdoroval, ve druhém setu ho přemohl v tiebreaku, čímž utnul jeho 14 vítězství ve zkrácených hrách na grandslamech v řadě. V pátém dějství se ukázal jako stabilnější a po čtyřech hodinách a 46 minutách slavil vítězství 1:6, 7:6, 6:1, 3:6 a 6:4.

„Je skvělé vyhrát, ale i kdybych toto finále nezvládl, byl bych na sebe pyšný. Hrát s někým, kdo toho pro náš sport udělal tolik, je neskutečné, titul z Wimbledonu je pro mě splnění snu. Je těžké to zpracovat, jsem na sebe i svůj tým nesmírně hrdý,“ rozplýval se Španěl v rozhovoru na kurtu. Djokovičovi překazil útok na osmý wimbledonský pohár a z grandslamů celkově 24., kterým by Srb vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové.

Alcaraz měl přitom ve finále pomalejší rozjezd.

Poté, co v prvním gamu nevyužil brejkbol, ve druhém sám o podání přišel. Třetí hra nabídla nádhernou výměnu, jež čítala 21 úderů a kterou španělský tenista po Djokovičově behkendu po levé lajně přetáhl za základní čáru.

I když se Alcaraz mohl pyšnit rázným servisem, velkým množstvím chyb si cestu první sadou ještě více zkomplikoval. Srbovi odevzdal další podání a dostal se do tíživé situace 0:4.

I nadále se střídal Djokovičův osobitě agresivní styl s velkým množstvím kiksů, kterých se jeho soupeř dopouštěl. Když v rohu centrálního dvorce svítilo skóre 5:0 ve prospěch srbského hráče, už nikdo neočekával, že by Španěl první sadu otočil. Vyhnul se sice nepříjemnému kanáru, když za své jméno konečně zapsal jedničku, na víc už se však nezmohl.

Nenechal se tím však rozhodit, do druhého dějství vlítnul dobře zahraným podáním. Pak i on poprvé v zápase vybojoval brejk, po dlouhé přetahované o Djokovičův servis využil zaváhání soupeře, který vyhodil forhendový úder do výseče pro debl.

Smutnící Novak Djokovič po prohře ve finále Wimbledonu

Španěl však o výhodu vzápětí přišel, Srb zlikvidoval další brejkovou hrozbu a vyrovnal na 2:2. Pak se oba tenisté rvali o servisy, atraktivními výměnami zvedali ze sedaček zaplněné ochozy centrálního dvorce. Alcarazův vzestup ve druhém setu byl výrazný, na 4:3 odskočil čistou hrou.

Čím byla bitva o druhý set dramatičtější, tím nabízela pohlednější výměny. Vyrovnanost druhé sady podtrhl fakt, že se rozhodovala až v tiebreaku. V něm Španěl vyšvihl technickou parádičku, když geniálně zkrátil míček, který dopadl jen těsně za síť.

Srb následně dostal napomenutí od rozhodčího za příliš dlouhou přípravu mezi servisy. Výtka Djokoviče zprvu nerozhodila, připravil si první setbol, ale lacinou chybou z bekhendu se s ním hned rozloučil. Vzápětí si příležitost vytvořil rovněž Alcaraz, wimbledonské finále srovnal po povedeném prohozu.

Carlos Alcaraz prožívá finále Wimbledonu naplno.

A rozjel se. Rychle odskočil do vedení 2:0. Srb sice stáhnul na 1:2, další game už ale ve třetí sadě překvapivě nepřidal. Natropil v ní 18 nevynucených chyb a zvládl jen šest vítězných míčů.

Velká psychická zkouška čekala tenisty v pátém gamu, který trval dlouhých 26 minut, jen o devět méně než celý první set. Hráči se třináctkrát dostali do shody, Alcaraz si vybojoval sedm brejkbolů. Když Djokovič forhendem napálil pásku, Španěl vítězoslavně zařval.

Sám pak nadělil soupeři výsledek, kterým v prvním setu prohrál. Djokovič vypadal odevzdaně, po třetí sadě odešel na dlouhou dobu do útrob stadionu. S návratem příliš nespěchal, Alcaraz si stěžoval u umpirového rozhodčího a Srba přivítal zpátky na kurtu pískající dav.

Wimbledon 2023 příloha iDNES.cz

Do stavu 2:2 oba soupeři sehrávali vyrovnané výměny, jako první čtvrtý set zdramatizoval Djokovič, když uzmul brejk na 3:2. Španěl se jen těžko snažil dotahovat, ovšem nezískal ani brejkbol.

Srb navíc zakončil sadu dalším ukradeným podáním, poměrně jednoduše srovnal utkání na 2:2.

Přišel pátý a rozhodující set.

Oba hráči si při úvodních returnech vytvořili brejkboly, ani jeden ho však nedokázal proměnit. Po více jak čtyřech hodinách zápasu se stále pouštěli do fyzicky náročných kousků, které především v Alcarazově podání diváci oceňovali hlasitým skandováním.

Jejich oblíbenec se jim odměnil parádním bekhendovým prohozem po levé lajně, kterým ukořistil klíčový brejk na 2:1. Djokovič se rozzlobil natolik, že rozmlátil raketu o sloupek síťky. Jeho nervového výpadku Alcaraz využil, esem dovršil čistou hru a vyšvihl se do vedení 3:1.

Novak Djokovič (vlevo) gratuluje Carlosi Alcarazovi k výhře ve finále Wimbledonu.

Srb sice vlastní podání dále držel, pořád byl ale ve značné nevýhodě. Chvílemi jen nechápavě kroutil hlavou, třeba když Španěl po prvním nevydařeném podání vyčaroval z druhého rázné eso.

A po chvíli šel servírovat na vítězství. Blýskl se přechodem na síť, ze kterého vymáčkl těžký volej a poskočil na 30:15. Mečbol vybojoval přímým bodem z podání a po téměř pěti hodinách ho proměnil líbeznou forhendovou smečí.

Po vítězství padl na trávník a prožíval euforii. Uznale pozoroval svého staršího soupeře při rozhovoru, následně mu vysekl poklonu. „Už od narození jsem sledoval, jak hraješ, ty sám o sobě říkáš, že se necítíš na 36, ale 26. Dnes jsi to potvrdil.“

Trofej předala oběma tenistům princezna Kate. „Je speciální hrát před členy královských rodin, hodně si cením veškeré podpory. Před vámi jsem dvakrát vyhrál, tak snad budete chodit častěji,“ vzkázal do lóže španělskému králi Filipovi VI., který jeho počínání sledoval už na loňském US Open.