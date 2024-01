Plíšková i Macháč v Brisbane dohráli, Nosková je poprvé od srpna ve čtvrtfinále

Plíšková nevstoupila do zápasu dobře a rychle prohrávala 0:3. Ve druhé sadě dokázala bývalá světová jednička srovnat, ale v rozhodujícím setu ztratila za stavu 2:3 podání a Ostapenková už výhodu nepustila.

Jednatřicetiletá Plíšková prohrála s vítězkou Roland Garros z roku 2017 potřetí za sebou, když s Ostapenkovou ztratila i oba loňské zápasy. Lotyška si o postup do semifinále zahraje s další bývalou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Brisbane.

Nosková sice první sadu bez problémů vyhrála, ale nakonec i ve třetím zápase na turnaji potřebovala na postup tři sety. Ve druhé sadě totiž neudržela vedení 3:0 a ztratila ji 4:7 v tiebreaku.

Rozhodující set už ale opět byl jasnou záležitostí Noskové, která si tak zajistila první čtvrtfinálovou účast od srpna. Její soupeřkou bude Mirra Andrejevová, která porazila dvakrát 6:1 domácí Arinu Rodionovovou. Šestnáctiletou Rusku čeká čtvrtfinálová premiéra na WTA Tour.

Macháč v prvním setu otočil čtyřmi body za sebou nepříznivé skóre 3:5 a obrat z 0:2 na 3:2 předvedl i v rozhodující sadě. Na čtvrtfinále to však nestačilo, protože v tiebreaku třiadvacetiletý Čech prohrál 4:7.

Radost španělského tenisty Rafaela Nadala z výhry ve druhém kole na turnaji v Brisbane.

Ve vítězném návratu po roční pauze pokračuje Španěl Rafael Nadal. Bývalý první hráč světa si ve druhém kole poradil 6:1, 6:2 s Jasonem Kublerem z Austrálie a ani ve druhém vystoupení na turnaji neztratil set.

O postup do semifinále si vítěz 22 grandslamů, který minulý ročník prakticky celý vynechal kvůli problémům s kyčlí a následné operaci, si zahraje s dalším domácím tenistou Jordanem Thompsonem.

Turnaj mužů a žen v Brisbane tvrdý povrch Muži (dotace 739,945 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Hijikata (Austr.) - Macháč (ČR) 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)

Thompson (Austr.) - Humbert (4-Fr.) bez boje

Dimitrov (2-Bulh.) - Altmaier (Něm.) 6:1, 6:2

Nadal (Šp.) - Kubler (Austr.) 6:1, 6:2 Ženy (dotace 1,736.763 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Nosková (ČR) - Rieraová (Arg.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Ostapenková (3-Lot.) - Karolína Píšková (16-ČR) 6:2, 4:6, 6:3

Azarenková (8-Běl.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:2

Rybakinová (2-Kaz.) - Mertensová (Belg.) 6:1, 6:0

Kasatkinová (5-Rus.) - Linetteová (9-Pol.) 6:4, 6:2

Potapovová (11-Rus.) - V. Kuděrmětovová (6-Rus.) 7:5, 6:7 (7:9), 6:4

Andrejevová (Rus.) - Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:1

Fruhvirtová na čtvrtfinále nedosáhla

Šestnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová si v Aucklandu první čtvrtfinále v kariéře nezahraje. Ve druhém kole prohrála 3:6 a 0:6 se světovou trojkou Američankou Coco Gauffovou.

V prvním setu se Fruhvirtová sice po brejku ujala vedení 2:1, ale Gauffová čtyřmi body za sebou skóre otočila. Druhá sada už poté byla jasnou záležitostí obhájkyně titulu.

„Odehrála dobrý zápas,“ pochválila soupeřku Gauffová. „Znám ji od deseti let, ve Francii jsme i s její sestrou trénovaly ve stejné akademii. Je skvělé ji vidět na tour a jsem si jistá, že to dotáhne daleko,“ přidala úřadující vítězka US Open.

Tenistka Brenda Fruhvirtová bojuje na turnaji v Aucklandu s Američankou Coco Gauffovou.

Fruhvirtová, které v žebříčku patří 117. místo, si v Aucklandu posedmé zahrála v hlavní soutěži turnaje WTA. Díky výhře nad Annou Blinkovovou z Ruska v úvodním kole si připsala první vítězství mezi elitou.

Dnes se také rozhodlo o čtvrtfinálové soupeřce zbývající české zástupkyně v Aucklandu Marii Bouzkové. Pátá nasazená hráčka se utká s druhou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, která vyřadila 6:7, 7:6 a 6:1 vítězku US Open z roku 2021 Emmu Raducanuovou z Velké Británie.

Se Svitolinovou se Bouzková na okruhu WTA střetla dosud třikrát a má s ní bilanci jedné výhry a dvou porážek. Naposledy proti někdejší třetí hráčce světového žebříčku nastoupila před dvěma lety na Australian Open.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 267.082 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Gauffová (1-USA) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 6:0

Martičová (7-Chorv.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:2

Gračovová (8-Fr.) - Sunová (Švýc.) 6:3, 6:4

Svitolinová (2-Ukr.) - Raducanuová (Brit.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1 Čtyřhra - čtvrtfinále:

Bouzková, Matteková-Sandsová (1-ČR/USA) - Houriganová, Routliffeová (N. Zél.) 6:4, 6:2

Sisková, Ponchetová (4-ČR/Fr.) - Sunová, Otwayová (Švýc./N. Zél.) 7:5, 6:3