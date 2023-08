Semifinálový program turnaje WTA v Praze komplikuje déšť, hrozí odložení

„O odložení zápasů rozhoduje WTA a hlavní rozhodčí. Podmínkou zahájení je, aby byl kurt způsobilý a nedošlo k ohrožení zdraví hráček. Jsme připravení v případě zlepšení počasí duely neprodleně zahájit,“ řekl ČTK mluvčí turnaje Karel Tejkal.

„Pokud by se dnes nedohrálo, zbývající program by byl odložen na neděli. Pokud by se nestihly zápasy odehrát ani v neděli, je povoleno a v souladu s pravidly WTA, že by se dohrávalo v pondělí,“ doplnil Tejkal.

Osmnáctiletá Nosková je v Praze v semifinále podruhé za sebou, loni v něm nestačila na krajanku a pozdější vítězku Marii Bouzkovou. V areálu Sparty může zaútočit na druhé finále v kariéře, letos v lednu hrála o titul v Adelaide.