Youtuber a boxer měl sexuálně obtěžovat hvězdu TikToku. Souhlasila jsem jen s líbáním, tvrdí Paradisová

PRAHA Známý Youtuber Jake Paul dnes v noci absolvuje svůj třetí profesionální boxerský duel, když se mu postaví hvězdný MMA zápasník Ben Askren. Mladík přezdívaný „Problémové dítě“ ale řeší i jednu soukromou nepříjemnost, před pár dny jej obvinila hvězdička sítě TikTok Justine Paradisová ze sexuálního obtěžování.

Jako by toho na svých bedrech neměl dost. Se starším bratrem Loganem se před lety dostali pod palbu kritiky za video z japonského „lesa sebevrahů“. Tam totiž společně narazili s kamarády na oběšence, kterému se posmívali. Video umístili na své sociální sítě. Ačkoliv jej po obří vlně kritiky brzo stáhli, pověst rozmazlených fracků dostala od té chvíle širší rozměr.

Pravda, ani jeden z nich nedělá příliš pro to, aby se ji zbavili. Blbiny pro své sledovatele vymýšlejí i nadále, přestože se oba vydali na boxerskou dráhu. Jestliže to prve vypadalo, že hlavním tahounem bude starší z bratrské dvojice, v ringu se našel především mladší, čtyřiadvacetiletý Jake.

Ten ve dvou duelech celebrit skolil expresně a drsně Aliho Esona Giba i Nateho Robinsona, a tak se mu zachtělo většího sousta. Na přelomu roku provokoval Dillona Danise, který je mimo jiné kamarádem a sparingpartnerem Conora McGregora.



Poté se pustil do Bena Askrena, aby následně ohlásil, že bude pokračovat s promotérskou skupinou kolem rapera Snoop Dogga a streamingové společnosti Triller. Sliboval velké jméno, a to nakonec opravdu dostal – dnes v noci se postaví právě Askrenovi.

„Bude to nejbrutálnější den tvého zasraného života. Prosím tvé děti a ženu, aby ten zápas nesledovaly, protože uvidí hodně krve na tvém xichtu. A poté bude ležet v bezvědomí na podlaze jako Robinson,“ vzkazoval svému rivalovi Paul.

Askren si z toho ale příliš nedělá. Do Atlanty s ním vyrazila i manželka Amy, děti budou držet palce doma u televize. A bijec přezdívaný „Funky“ má na své straně řadu osobností, milionovou sázku na něj oznámil třeba i šéf UFC Dana White: „Řekněme si to na rovinu, ten kluk není žádný boxer, ale dítě internetu, co neví, co na něj čeká.“



Podobně mluví Američanka Claressa Shieldsová, hvězdná boxerka, která se chystá na červnovou premiéru v kleci a která platí za velkou bojovnici za rovnoprávnost mužů a žen: „Nakopu mu prdel, pokud dostanu šanci. Není to žádný boxer, dělá nám akorát ostudu.“

Ano, na první dobrou mají oba částečně pravdu. Na druhou je zde mladík, který poslední tři roky intenzivně trénuje a který mimo vymýšlení klukovin opravdu nemá nic jiného na práci než zdokonalovat své boxerské dovednosti. Jedním z jeho trenérů pak je bývalý kvalitní bijec křížové a těžké váhy BJ Flores, který zároveň platí za vynikajícího analytika.

„Ben Askren si zaslouží velký respekt za to, že do zápasu vůbec jde. Ale je buď extrémně naivní, nebo hloupý. Jake trénuje s předními profesionály více než osmnáct měsíců, má proti Askrenovi obrovskou výhodu,“ pronesl Flores pro Boxinscene.com. Je faktem, že Paul má skutečně za sebou skvělý kemp v Miami po boku třeba i J’Leon Lova (24-3-1, 13 KO) a další parťáků z Mayweather Promotions.

Ano, sedmatřicetiletý Askren bojuje déle, než je o třináct let mladší protivník na světě, pokud má ale někde bývalý šampion Bellatoru a ONE Championship slabinu, pak v postoji a boxu. Ostatně důkazem budiž vlastně všechna tréninková videa. Otázkou je, zda nejde jen o kamufláž, aby zmátl soupeře.



To zjistíme dnes v noci, streamigová společnost za 24 dolarů nabízí galavečer od 3:00 hodin, v akci bude i další zajímavá dvojice spojující box a MMA – veteráni Steve Cunningham (29-9-1, 13 KO) a Frank Mir (debut v boxu). A jak už bylo zmíněno v úvodu, Paul dělá své přezdívce „The Problem Child“ (Problémové dítě) čest ve všech ohledech.

„Sex je pro mě velmi speciální a velmi důležitý. Normálně všichni respektují, že když s nimi nechci mít nic sexuálního, takže jsem věřila i jemu, když jsme spolu šli nahoru do jeho pokoje. Myslela jsem, že by bylo fajn se s ním líbat, s tím jediným jsem souhlasila. A myslela jsem, že mu to bude stačit,“ řekla před pár dny v asi dvacetiminutové nahrávce Justine Paradisová, která je Paulovou vrstevnicí a svoji fanouškovskou základnu si vybudovala na sociální síti TikTok.

Nestačilo, dle jejích slov ji měl mladý Youtuber donutit k orálnímu sexu. Stát se tak mělo v červenci roku 2019, když ji spolu s dalšími lidmi pozval do své obří rezidence nedaleko Los Angeles na jednu z velkých letních párty, které předcházelo natáčení videí v jejich soukromém studiu.

Jake Paul a Justine Paradisová.

„Chodil do svého pokoje s řadou různých dívek několikrát za den. Psal mi smsky i v době, kdy tam s nimi byl,“ svěřila se Paradisová, která sexuální obtěžování nahlásila s odstupem pro to, že se bála porušení podepsané smlouvy o mlčenlivosti.



Reakce Paula? Tak nějak tradiční. „Ano, měl jsem hodně dívek, ale tuhle opravdu ne. S touhle osobou jsem nikdy neměl nic sexuálního. Rozhodně podobná obvinění neberu na lehkou váhu, ale toto tvrzení je na sto procent vymyšlené a už jsem podnikl právní kroky, abych tyto pomluvy vyvrátil. A nepřestanu, dokud se mi to nepovede,“ zaznělo v jednom z jeho příspěvků.

První na řadě je Askren, jak si povede potřetí v boxerském ringu? A poté případně v soudní síni?